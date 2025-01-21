Так, 73% респондентов отметили, что хотя бы раз меняли род деятельности, а более 64% – готовы освоить новую специальность, чтобы остаться конкурентоспособными на рынке труда. Для тех, кто думает о переквалификации, только начинает новый карьерный путь или уже сменил специальность и ищет новую позицию, делюсь советами о том, как искать и находить работу после смены профессии. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Подчеркните свои непрофессиональные навыки

При поиске первой работы по новой специальности возникает вопрос: что из прошлого опыта будет полезным на новой работе? Что можно презентовать в резюме и во время собеседований? Предыдущий опыт действительно может содержать множество ценных аспектов, даже если, на первый взгляд, он не связан с новой профессией.

Главное – увидеть в нем так называемые трансферные или мобильные навыки (это универсальные навыки и способности, которые нужны везде) и подчеркнуть их важность для будущей роли. Далее назову несколько примеров таких навыков.

Коммуникабельность и взаимодействие с людьми . Умение налаживать контакт, организовывать работу команды и решать конфликты будет бесценным в любой среде – от IT до продаж.

. Умение налаживать контакт, организовывать работу команды и решать конфликты будет бесценным в любой среде – от IT до продаж. Организация и системное мышление . Опыт в планировании, координации процессов или управлении проектами любого размера свидетельствует об умении структурировать работу и эффективно работать с ресурсами.

. Опыт в планировании, координации процессов или управлении проектами любого размера свидетельствует об умении структурировать работу и эффективно работать с ресурсами. Адаптивность и стрессоустойчивость . Если вы уже работали под давлением временных рамок или условий, быстро меняющихся, – это свидетельствует о вашей способности оставаться эффективными, когда все вокруг нестабильно.

. Если вы уже работали под давлением временных рамок или условий, быстро меняющихся, – это свидетельствует о вашей способности оставаться эффективными, когда все вокруг нестабильно. Креативность и аналитика. Даже если вы не были аналитиком или дизайнером, умение предлагать нестандартные решения, делать выводы из фактических данных и т.д. могут стать вашей личной "суперсилой" в новой профессии. Подумайте, в чем ваша сильная сторона.

На самом деле любой опыт можно представить как ценный для новой профессии, если проиллюстрировать, как именно он помогает выполнять задачи и решать проблемы. Важно научиться видеть в своем прошлом опыте потенциал для будущих свершений.

Избегайте распространенных ошибок

Свитчеры, то есть люди, которые меняют профессию, часто сталкиваются с трудностями из-за типичных ошибок. Этих ошибок можно избежать, если подготовиться заранее. О самых распространенных причинах провала и советы, как его избежать, – далее.

Отсутствие стратегии поиска работы. Свитчеры часто подаются на любые вакансии без четкого понимания своих целей и желаемой роли. Такой подход снижает шансы на успех.

Сугубо формальное резюме. Такое резюме просто перечисляет предыдущие места работы, не объясняя, почему предыдущие навыки могут быть полезными в новой сфере. Лучше сосредоточиться на уже упомянутых трансферных навыках: управление командой, аналитическое мышление, коммуникация – это ценится в любой отрасли. Короткое сопроводительное письмо поможет объяснить, почему вы заинтересованы именно в этой сфере, и покажет мотивацию и готовность учиться.

Кстати, приведите информацию о дополнительном обучении – даже короткие курсы или полученный сертификат по новой специальности продемонстрируют работодателю, что вы не боитесь осваивать новое.

Неумение объяснить мотивацию к смене профессии. Вместо того чтобы критиковать предыдущую деятельность, лучше сосредоточиться на будущем: что именно привлекает вас в новом направлении и как вы планируете развиваться дальше.

Итак, поставьте цель и спланируйте свои действия, будьте готовы четко объяснить свой выбор. Правильный подход поможет превратить ваш свитч в понятный, логичный и успешный шаг вперед. И, конечно, не стоит рассчитывать на быстрый результат. Смена профессии требует времени и терпения.

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Не ограничивайтесь только поиском вакансий в открытых источниках – знакомьтесь с людьми в выбранной сфере, посещайте профессиональные события и будьте активными. Часто новые возможности появляются там, где вы их меньше всего ожидаете.

Правильно составьте резюме

Если вы хотите попасть в новую отрасль и имеете мало профильного опыта, постройте резюме так, чтобы рекрутер сразу заметил ваш потенциал. Важно показать, как ваш предыдущий опыт – даже волонтерский или учебный, – пересекается с желаемой профессией. Может быть полезным вспомнить о проектах или инициативах, где вы применяли организаторские способности, творческий подход или умение быстро учиться, ведь все это может пригодиться на новой позиции.

Сформулируйте краткое вступление: расскажите о себе, объясните, почему заинтересованы именно в этой вакансии или стажировке. Далее укажите навыки, которые могут быть релевантными: коммуникационные умения, навыки управления проектами или работы с данными. Это все – трансферные навыки, которые могут стать ценными на новом месте.

Подумайте, какой вклад вы можете внести в работу компании: возможно, вы имеете свежий взгляд на процессы, умеете быстро улавливать новую информацию или готовы браться за сложные задачи.

Ключевое правило: подстраивайте резюме под каждую вакансию. Можно подчеркнуть именно те ваши навыки и достижения, которые имеют наибольшее значение для конкретной роли. Так вы увеличите шансы на то, что вашу кандидатуру рассмотрят внимательнее.

И в завершение, не забывайте: резюме – это лишь первый взгляд на ваш профессиональный потенциал. Главное – представьте себя уже на желаемой должности, почувствуйте, как именно вы будете использовать свои навыки в пользу компании, и будьте готовы продемонстрировать это во время собеседования.

Будьте готовы к собеседованию

Если вы кардинально меняете направление работы, на собеседовании это часто вызывает дополнительные вопросы. Лучше всего заранее подготовиться, чтобы уверенно объяснить свои мотивы и показать, как ваш предыдущий опыт пригодится на новой должности.

Вспомните и подчеркните те трансферные навыки, которыми вы уже овладели. Или это коммуникация, аналитическое мышление или работа с людьми – покажите, что сможете применить это в новой роли.

Расскажите, чем именно вас привлекает новая сфера и как вы планируете развиваться в ней. Работодатели ценят кандидатов, которые готовы приложить усилия к собственному профессиональному развитию, поэтому уверенно говорите о своих стремлениях и о том, какой вклад вы можете внести в работу компании.

В компании "Данон" в Украине до 30% вакансий закрываются благодаря внутренним кандидатам. Это означает, что каждый работник может попробовать себя в новой роли, даже если его предыдущий опыт не соответствует требованиям должности. Если у кандидата не хватает определенных конкретных навыков, мы обращаем внимание на потенциал и готовность к росту. Такой подход позволяет людям развиваться и раскрывать свой талант внутри компании.

Обязательно изучите информацию о компании и специфику вакансии: какие требования выдвигают, какие ценности имеет бизнес и как вы сможете гармонично дополнить команду. Это позволит сформулировать понятные ответы и доказать свою заинтересованность в изменении карьеры.

Будьте искренними. Изменение карьеры – всегда рискованный шаг, но если вы осознанно выбрали такой путь, искренне продемонстрируйте свой энтузиазм и мотивацию.

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Подумайте, как еще себя представить

Кроме резюме и собеседования, есть и другие способы показать работодателю свой опыт, мотивацию и потенциал. Вот несколько советов, которые помогут вам выделиться и заинтересовать потенциальных работодателей.

Создайте ваше четкое позиционирование : определите, что делает вас уникальным кандидатом, и подчеркивайте это в своем резюме, сопроводительных письмах и во время собеседований.

: определите, что делает вас уникальным кандидатом, и подчеркивайте это в своем резюме, сопроводительных письмах и во время собеседований. Используйте инновационные методы самопрезентации : видеорезюме, интерактивное портфолио. Запишите короткое видео, где вы рассказываете о своем опыте, навыки и мотивацию к изменению карьеры. Используйте современные технологии для демонстрации своих проектов, достижений и навыков в визуально привлекательном формате.

: видеорезюме, интерактивное портфолио. Запишите короткое видео, где вы рассказываете о своем опыте, навыки и мотивацию к изменению карьеры. Используйте современные технологии для демонстрации своих проектов, достижений и навыков в визуально привлекательном формате. Принимайте активное участие в профессиональных событиях . Например, помощь в организации конференций и семинаров не только расширит ваши контакты, но и продемонстрирует вашу инициативность и заинтересованность в новой сфере.

. Например, помощь в организации конференций и семинаров не только расширит ваши контакты, но и продемонстрирует вашу инициативность и заинтересованность в новой сфере. Найдите ментора в выбранной области, который может давать советы и поддерживать во время перехода.

в выбранной области, который может давать советы и поддерживать во время перехода. Пройдите курсы , которые подтвердят вашу квалификацию в новой сфере и покажут работодателям вашу серьезность намерений по изменению карьеры.

, которые подтвердят вашу квалификацию в новой сфере и покажут работодателям вашу серьезность намерений по изменению карьеры. Участвуйте в вебинарах и воркшопах – это поможет вам быть в курсе последних тенденций и расширить профессиональную сеть.

Каждый из этих советов поможет вам показать себя с лучшей стороны и продемонстрировать готовность к новым вызовам. Помните, что ключом к успешному изменению карьеры является ваш интерес к новому, проактивность, развитие и умение презентовать себя. Осваивайте новое, составляйте план действий и не бойтесь искать позицию, которая поможет вам наиболее полно реализоваться.