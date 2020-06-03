Есть три важных элемента, которые делают антикоррупционную реформу необратимой и настоящей.

Первый элемент – это новые стандарты и процедуры. Об этом сообщил бывший заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки Виктор Чумак в прямом эфире на 24 канале.

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Он рассказал, что новые законы, правила, стандарты, процедуры деятельности САП и НАБУ – первая часть реформы.

Вторая часть – это новые институты. САП и НАБУ – это как раз новая организация, которая заработала. И она наполнила реформу на треть,

– заявил Виктор Чумак.

Бывший заместитель генерального прокурора рассказал, что главная треть реформы – это люди, которые выполняют эти правила, стандарты, процедуры и берегут эти институты.

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"Вы же видите сколько нападений есть на людей, которые представляют эти реформы. Не идеален Сытник, не идеален Холодницкий, но сегодня они имеют определенную силу за спиной, что их нельзя просто так снять. И это очень сильно нервирует сильных мира сего", – добавил Чумак.

Он заверил, если сохранятся эти люди, то будут и стандарты, и процедуры. Тогда реформа необратима.