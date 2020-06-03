Є три важливих елементи, які роблять антикорупційну реформа незворотньою та справжньою.

Перший елемент – це нові стандарти та процедури. Про це повідомив колишній заступник генерального прокурора Руслан Рябошапки Віктор Чумак в прямому ефірі на 24 каналі.

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Він розповів, що нові закони, правила, стандарти, процедури діяльності САП та НАБУ – є першою частиною реформи.

Друга частина – це нові інституції. САП і НАБУ – це якраз нова інституція, яка запрацювала. Й вона наповнила реформу на третину,

– заявив Віктор Чумак.

Колишній заступник генерального прокурора розповів, що головна третина реформи – це люди, які виконують ці правила, стандарти, процедури та бережуть ці інституції.

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"Ви ж бачите скільки нападів є на людей, які представляють ці реформи. Не ідеальний Ситник, не ідеальний Холодницький, але сьогодні вони мають певну силу за спиною, що їх не можна просто так зняти. І це дуже сильно нервує сильних світу цього", – додав Чумак.

Він запевнив, якщо збережуться ці люди, то будуть і стандарти, і процедури. Тоді реформа незворотня.