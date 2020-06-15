Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным депутата Киевского областного совета Александра Мефодия в злоупотреблении властью. Его приговорили к 5 годам заключения с конфискацией части имущества.

В чем обвинили Александра Мефодия

Суд установил, что депутат Киевского облсовета от "Радикальной партии Ляшко" в апреле 2019 года предложил одному из бизнесменов за 5000 долларов "решить вопрос" с правоохранительными органами. За такую ​​сумму депутат обещал предпринимателю вернуть грузовой автомобиль, который является вещественным доказательством в уголовном производстве.

"Такие действия депутата были объединены с созданием условий, которые квалифицированы судом как вымогательство", – говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда.

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Александра Мефодия признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины "Злоупотребление влиянием". Коллегия судей назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией части имущества, а именно автомобиля.

В чем важность приговора

Впервые в истории новосозданный Высший антикоррупционный суд приговорил чиновника к тюремному заключению.

Правда приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.