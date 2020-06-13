Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко помог провести спецоперацию, во время которой и были разоблачены попытки передать взятку в размере 6 миллионов долларов руководству НАБУ и САП. Эти деньги должны были пойти за закрытие дела против Николая Злочевского.

Именно Шевченко выступил посредником между людьми Злочевского и руководством САП и НАБУ. Бизнесмен заключил соглашение о конфиденциальнойм сотрудничестве с НАБУ, сообщает УНИАН.

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Как Шевченко стал посредником

По словам Шевченко, к нему обратился первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и с предложением помочь передать взятку к руководителю САП Назару Холодницкому. Предполагалось, что 5 миллионов долларов должны были быть именно Холодницкому, что 1 миллионов долларов должны были получить посредники. Взяткуа должна была быть за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Николая Злочевского. Речь идет о деле, в котором Злочевский способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банку".

После этого предложения Шевченко сообщил об этом факте детективам НАБУ. Поэтому все действия по передаче взятки соответствующим образом документировались.

Стоит отметить, что Евгений Шевченко уже не впервые фигурирует как внештатный агент НАБУ. Именно он помогал в расследовании дела о коррупции в оборонной промышленности – так называемому "делу Гладковского". Шевченко не смог ответить на вопрос журналистов, почему представители Злочевского доверились ему как посреднику, несмотря на то, что он является публичным лицом, и факт его сотрудничества с НАБУ является общеизвестным.



Как передавались деньги

Средства в больших спортивных сумках Ильяшенко и двое его сообщников, которые являются доверенными лицами Злочевского, привезли в подземный паркинг здания Главного управления Государственной налоговой инспекции в Киеве.

Шевченко добавил, что деньги передавались в сопровождении вооруженных охранников. Также Шевченко отметил, что перед пересчетом денег его обыскали на предмет устройств для прослушивания.

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Деньги он перечислял с помощью машинки – выбирал случайную пачку денег в 100 тысяч долларов.

Получит ли Шевченко вознаграждение

По словам Шевченко, в этой операции он участвовал безвозмездно. Однако напомнил, что с 2020 года действует норма закона, согласно которой он может претендовать на 10% от суммы взятки, но не более чем на 500 тысяч долларов.

О возможной мести Злочевского

Шевченко отметил, что будет общаться по этому поводу с детективами НАБУ и, возможно, ему будет предоставлена охрана.

Что известно о скандальной взятке: