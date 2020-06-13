Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко допоміг провести спецоперацію, під час якої й було викрито намагання передати хабар у розмірі 6 мільйонів доларів керівництву НАБУ та САП. Ці гроші мали піти за закриття справи проти Миколи Злочевського.

Саме Шевченко виступив посередником між людьми Злочевського та керівництвом САП та НАБУ. Бізнесмен уклав угоду про конфіденційну співпрацю з НАБУ, повідомляє УНІАН.

Більше на цю тему Рекордний хабар у 6 мільйонів доларів: НАБУ і САП розповіли деталі спецоперації

Як Шевченко став посередником

За словами Шевченка, до нього звернувся перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві Микола Ільяшенко і з пропозицією допомогти передати хабар керівнику САП Назару Холодницькому. Передбачалося, що 5 мільйонів доларів мали бути саме Холодницькому, що 1 мільйонів доларів повинні були отримати посередники. Хабар мав бути за закриття справи проти колишнього міністра екології та природних ресурсів України, бізнесмена Миколи Злочевського. Мова йде про справу, в якій Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".

Після цієї пропозиції Шевченко повідомив про цей факт детектива НАБУ. Тож всі дії з передачі хабаря відповідним чином документувалися.

Варто відзначити, що Євген Шевченко вже не вперше фігурує як позаштатний агент НАБУ. Саме він допомагав у розслідуванні справи про корупцію в оборонній промисловості – так званій "справі Гладковського". Шевченко не зміг відповісти на запитання журналістів, чому представники Злочевського довірились йому як посереднику, попри те, що він є публічною особою, і факт його співпраці з НАБУ є загальновідомим.

Як передавалися гроші

Кошти у великих спортивних сумках Ільяшенко та двоє його спільників, які є довіреними особами Злочевського, привезли у підземний паркінг будівлі Головного управління Державної податкової інспекції у Києві.

Шевченко додав, що гроші передавалися у супроводі озброєних охоронців. Також Шевченко зазначив, що перед перерахунком грошей його обшукали на предмет пристроїв для прослуховування.

До слова Хабар у 6 мільйонів доларів для САП та НАБУ: в компанії Burisma відреагували на це

Гроші ж він перераховував за допомогою машинки – вибирав випадкову пачку грошей в 100 тисяч доларів.

Чи отримає Шевченко винагороду

За словами Шевченка, у цій операції він брав участь безоплатно. Однак нагадав, що з 2020 року діє норма закону, згідно з якою він може претендувати на 10% суми хабаря, але не більш як на 500 тисяч доларів.

Про можливу помсту Злочевського

Шевченко зауважив, що спілкуватиметься з цього приводу з детективами НАБУ і, можливо, йому буде надана охорона.

Що відомо про скандальний хабар: