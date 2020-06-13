Керівництву САП та НАБУ намагалися передати хабар у розмірі 6 мільйонів доларів. Гроші мали нібито передати від Миколи Злочевського, який є кінцевим бенефіціаром компанії Burisma. Сама компанія неодноразово стала об'єктом корупційних розслідувань.

Директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький провели пресконференцію, де розповіли деталі цієї історії. Про це повідомляє 24 канал.

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За їх словами, передача цього хабаря – це окремий епізод, який ніяк не пов'язаний ні з компанією Burisma, ні колишнім віцепрезидентом США, а тепер кандидатом у президенти Джо Байденом чи його сином Хантером.

Хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".

Про те, що Burisma не причетна до цієї справи, опубліковано і на сайті компанії.

"Компанія Burisma Group та її керівництво не мають жодного стосунку до повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та деяких ЗМІ щодо участі в неправомірних діях. Задля уникнення спекуляцій просимо представників медіа уникати ототожнень та припущень", – йдеться в заяві.

Кого підозрюють в даванні хабаря

Поки у справі про хабар у 6 мільйонів доларів троє підозрюваних. Але може бути більше. Правоохоронці не називають їх імен.

За даними ЗМІ, затримали заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка та директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу. Ше одна затримана – жінка, вона теж довірена особа Злочевського.

Окрім того, правоохоронці зараз встановлюють, хто з Генеральної прокуратури міг допомагати зловмисникам і надав інформацію по цій справі.