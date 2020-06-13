Керівництву НАБУ і САП пропонували 5 мільйонів доларів хабаря за закриття справи проти ексміністра уряду Азарова Миколи Злочевського. Ще 1 мільйон доларів мав дістатись посередникам. Одному з фігурантів справи вже оголошено підозру, іншим двом – оголосять найближчим часом.

Затримані троє осіб

Перша особа – заступник голови Державної податкової служби у місті Києві, друга особа – мала відношення до компанії Burisma і є довіреною особою Злочевського. Третя особа – колишній працівник ДПС і теж довірена особа Злочевського. Про це повідомив голова НАБУ Артем Ситник на брифінгу, інформує 24 канал.

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Хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".

Сума – рекордна для України

Саме провадження було зареєстроване 3 червня 2020 року. Принципово було, щоб кримінальне провадження було закрите до 14 червня 2020 року, – зазначив Ситник.

Кошти передавали на парковці. Гроші вилучили та рахували усю ніч, адже сума – рекордна для України.

Першому заступнику голови ДПС Києва оголошено підозру за пропозицію хабаря. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без. Щодо інших затриманих – то підготовані вже проєкти про підозру,

– розповів очільник НАБУ Артем Ситник.

Зверніть увагу! У НАБУ та САП зазначають, що, незважаючи на те, що у справі фігурують люди, пов'язані з компанією Burisma, жодного стосунку до кандидата в президенти США Джо Байдена та його сина вона не має.

Для затриманих проситимуть тримання під вартою

14 червня запобіжний захід затриманим обиратиме Антикорупційний суд.

Ми плануємо клопотати для всіх трьох тримання під вартою. Двом учасникам будемо просити про заставу у 100 мільйонів гривень і третій учасниці – 50 мільйонів гривень застави,

– повідомив очільник САП Назар Холодницький.

Дивіться відео з 6 мільйонами доларів:

Що відомо про скандальний хабар: