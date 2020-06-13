Руководству НАБУ и САП предлагали 5 миллионов долларов взятки за закрытие дела против экс-министр правительства Азарова Николая Злочевского. Еще 1 миллион долларов должен был достаться посредникам. Одному из фигурантов дела уже объявлено подозрение, другим двум – объявят в ближайшее время.

Задержаны трое человек

Первое лицо – заместитель председателя Государственной налоговой службы в Киеве, второе лицо – имела отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевский. Третье лицо – бывший работник ДПС и тоже доверенное лицо Злочевский. Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник на брифинге, передает 24 канал.

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Взятка предназначалась за закрытие эпизода, в котором Злочевский содействие в завладении деньгами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банк".

Сумма – рекордная для Украины

Именно производство было зарегистрировано 3 июня 2020. Принципиально было, чтобы уголовное производство было закрыто до 14 июня 2020 года, – отметил Сытник.

Средства передавали на парковке. Деньги изъяли и считали всю ночь, ведь сумма – рекордная для Украины.

Первому заместителю председателя ГНС Киева объявлено подозрение за предложение взятки. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без. Что касается других задержанных – то подготовленные уже проекты о подозрении,

– рассказал глава НАБУ Артем Сытник.

Обратите внимание! В НАБУ и САП отмечают, что, несмотря на то, что в деле фигурирует компания Burisma, никакого отношения к кандидату в президенты США Джо Байдена и его сына она не имеет.

Для задержанных просить содержания под стражей

14 июня меру пресечения задержанным выбирать Антикоррупционный суд.

Мы планируем ходатайствовать для всех трех содержания под стражей. Двум участникам будем просить о залоге в 100 миллионов гривен и третий участники – 5 миллионов гривен залога,

– сообщил глава САП Назар Холодницкий.

Смотрите видео с 6 миллионами долларов:

Что известно о скандальной взятке: