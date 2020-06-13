Руководству САП и НАБУ пытались передать взятку в размере 6 миллионов долларов. Деньги должны были якобы передать от Николая Злочевского, который является конечным бенефициаром компании Burisma. Сама компания неоднократно стала объектом коррупционных расследований.

Директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий провели пресс-конференции и рассказали детали этой истории. Об этом сообщает 24 канал.

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По их словам, получение взятки – это отдельный эпизод, который никак не связан ни с компанией Burisma, ни бывшим вице-президентом США, а теперь кандидатом в президенты Джо Байденом или его сыном Хантером.

Взятка предназначалась за закрытие эпизода, в котором Злочевский способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банку".

О том, что Burisma не причастна к этому делу, опубликовано и на сайте компании.

"Компания Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и некоторых СМИ относительно участия в неправомерных действиях. Во избежание спекуляций просим представителей СМИ избегать отождествлений и предположений", – говорится в заявлении.

Кого подозревают в даче взятки

Пока по делу о взятке в 6 миллионов долларов есть трое подозреваемых. Но может быть больше. Правоохранители не называют их имен.

По данным СМИ, задержали заместителя начальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко и директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кича. Еще одна задержанная – женщина, она тоже доверенное лицо Злочевского.

Кроме того, правоохранители сейчас устанавливают, кто из Генеральной прокуратуры мог помогать злоумышленникам и предоставил информацию по этому делу.