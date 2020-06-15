Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винуватим депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія у зловживанні владою. Його засудили до 5 років ув'язнення з конфіскацією частини майна.

В чому звинуватили Олександра Мефодія

Суд встановив, що депутат Київської облради від "Радикальної партії Ляшка" у квітні 2019 року запропонував одному з бізнесменів за 5 тисяч доларів "вирішити питання" з правоохоронними органами. За таку суму депутат обіцяв підприємцю повернути вантажний автомобіль, який є речовим доказом у кримінальному провадженні.

"Такі дії депутата були поєднані зі створенням умов, які кваліфіковані судом як вимагання", – йдеться в повідомлені Вищого антикорупційного суду.

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Олександра Мефодія визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України "Зловживання впливом". Колегія суддів призначила покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією частини майна, а саме автомобіля.

В чому важливість вироку

Це вперше в історії створений Вищий антикорупційний суд засудив можновладця до тюремного ув'язнення.

Правда вирок може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.