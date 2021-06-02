Такое решение принял следственный судья Сергей Мойсак. Антикоррупционный суд транслировал рассмотрение соответствующего ходатайства.

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Меру пресечения Дубилету-старшему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки в место уголовного производства".

Справка. Сейчас Дубилет находится не в Украине и объявлен в международный розыск. Между тем он уверяет, что не скрывается от следствия и живет в Израиле.

Как пояснили в Центре противодействия коррупции, это решение означает, что подозрение Дубилету полностью обоснованное. А сообщение о нем произошло в соответствии с нормами законодательства.

Для чего заочный арест и что будет, если Дубилет вернется

Журналист Олег Новиков уточнил в своем телеграм-канале, что заочный арест нужен для того, чтобы объявить человека в международный розыск средствами Интерпола.

"Адвокаты Дубилета хотели, чтобы он как-то принял участие в рассмотрении данного ходатайства и говорили, что их клиент не скрывается, а просто живет в другой стране", – говорится в сообщении.

Если Дубилет-старший вернется в Украину, его задержат. Однако под стражу возьмут не сразу. Сначала экс-чиновника доставят в суд для избрания меры пресечения.

В чем подозревают Александра Дубилета