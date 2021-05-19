По словам Дубилет, информация, что он якобы скрывается от следствия НАБУ – неправдива. Экономист заявил: Национальному антикоррупционному бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуре известно, где он находится.
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Как только появилась информация о розыске, я сразу же проинформировал НАБУ и САП о моем адресе в Израиле и предоставил данные моих адвокатов, а также заявил о своей готовности выполнять процессуальные обязанности,
– рассказал экономист.
Дубилет рассказал, что направил в ведомства "ряд сообщений о пребывании и готовности выполнять процессуальные обязанности". По словам экономиста, об объявлении в розыск он узнал из СМИ.
Детали от Дубилета
- Экономист рассказал, что сейчас он проживает в Израиле. Там Дубилет находится на законных основаниях.
- По словам экономиста, его выезд в Израиль никак не связан с какими-либо уголовными производствами.
- Дубилет рассказал, что за это время направил в адрес НАБУ и САП более 10 различных сообщений и заявлений. Однако теперь вынужден обратиться к следствию через СМИ.