По словам Дубилет, информация, что он якобы скрывается от следствия НАБУ – неправдива. Экономист заявил: Национальному антикоррупционному бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуре известно, где он находится.

Актуально НАБУ объявило в розыск подозреваемого в деле "Приватбанка"

Как только появилась информация о розыске, я сразу же проинформировал НАБУ и САП о моем адресе в Израиле и предоставил данные моих адвокатов, а также заявил о своей готовности выполнять процессуальные обязанности,

– рассказал экономист.

Дубилет рассказал, что направил в ведомства "ряд сообщений о пребывании и готовности выполнять процессуальные обязанности". По словам экономиста, об объявлении в розыск он узнал из СМИ.

Детали от Дубилета

Экономист рассказал, что сейчас он проживает в Израиле. Там Дубилет находится на законных основаниях.

По словам экономиста, его выезд в Израиль никак не связан с какими-либо уголовными производствами.

Дубилет рассказал, что за это время направил в адрес НАБУ и САП более 10 различных сообщений и заявлений. Однако теперь вынужден обратиться к следствию через СМИ.

Обратите внимание! Зимой 2021 года экс-голаву правления "Приватбанка" Александру Дубилет у и еще 2 бывшим высокопоставленным представителям банка сообщили о подозрениях. Им инкриминируют растрату чужого имущества на сумму 136 миллионов гривен.