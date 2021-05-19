За словами Дубілета, інформація, що він нібито ховається від слідства НАБУ, є неправдивою. Економіст заявив: Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відомо, де він перебуває.

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Як тільки з'явилася інформація про розшук, я відразу ж поінформував НАБУ і САП про мою адресу в Ізраїлі і надав дані моїх адвокатів, а також заявив про свою готовність виконувати процесуальні обов'язки,

– розповів економіст.

Дубілет розповів, що направив до відомств "низку повідомлень про перебування і готовність виконувати процесуальні обов'язки". За словами економіста, про оголошення у розшук він дізнався зі ЗМІ.

Деталі від Дубілета

Економіст розповів, що наразі він проживає в Ізраїлі. Там Дубілет перебуває на законних підставах.

За словами економіста, його виїзд до Ізраїлю ніяк не пов'язаний з будь-якими кримінальними провадженнями.

Дубілет розповів, що за цей час направив на адресу НАБУ і САП понад 10 різних повідомлень і заяв. Однак тепер вимушений звернутися до слідства через ЗМІ.

Зверніть увагу! Взимку 2021 року ексголові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету та ще 2 колишнім високопосадовцям банку повідомили про підозри. Їм інкримінують розтрату чужого майна на суму 136 мільйонів гривень.