Таке рішення ухвалив слідчий суддя Сергій Мойсак. Про це 2 червня повідомили у "Центрі протидії корупції"

До теми Дубілету оголосили підозру у справі "Приватбанку": що про нього відомо

Запобіжний захід Дубілету-старшому призначили заочно "до моменту його фактичного затримання і доставки до місця кримінального провадження".

Довідка. Наразі Дубілет перебуває не в Україні та оголошений у міжнародний розшук. Натомість він запевняє, що не ховається від слідства та живе в Ізраїлі.

Як пояснили у ЦПК, це рішення означає, що підозра, пред'явлена Дубілету, є повністю обґрунтованою. А повідомлення про неї відбулося відповідно до норм законодавста.

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