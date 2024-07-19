Об этом в разговоре с 24 Каналом озвучил юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько, подчеркнув, что голосование за этот законопроект в первом чтении и последующая реакция общественности показала, что он не будет принят.

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Он уверен, что норма о том, что организаторы коррупционных преступлений смогут заплатить штраф и получить условное наказание – не пройдет.

"Я не вижу другого варианта у нардепов, кроме того, чтобы ко второму чтению полностью все эти нормы изменить. По сути это выстрел себе в ногу. Прикрываться тем, что это требование европейских партнеров – это плевок обществу, международным союзникам. Те говорят, что институт соглашений нужно улучшить, но это совсем не то, о чем написано в этом правительственном законопроекте, который очевидно готовился с участием представителей Офиса Президента, Минюста", – рассказал Валько.

В ВР хотели быстро "протянуть" этот законопроект

Юрист отметил, если человек признает вину, что совершил коррупционное преступление, особенно, если оно тяжкое, то давать ему право купить себе свободу недопустимо.

"Они хотели очень быстро "протянуть" такую редакцию, потому что несколько дней назад провели заседание соответствующего комитета, сразу на следующий день назначили голосование. Хотели провести его по сокращенной процедуре. Уже после голосования, увидев негативную реакцию общественности, отдельные нардепы начали говорить, что они якобы не видели, не дочитали, не все знали", – озвучил Валько.

Законопроект, вероятно, мог готовиться для определенных лиц

Очевидно, что тот сценарий, который готовился в ВР – не прошел. По мнению юриста Центра противодействия коррупции, этот законопроект мог готовиться в интересах определенных лиц, которым сейчас грозит длительное лишение свободы.

У нас есть Коломойский, который находится в СИЗО из-за коррупционного преступления, есть Бахматюк, обвиняемый тоже в миллиардном деле. По такому законопроекту все эти лица могли бы заплатить штраф, получить судимость, но не поехать в тюрьму,

– объяснил Валько.

Юрист подытожил, что те лица, которые продвигают этот законопроект, могут быть или невеждами, или российскими агентами, или же имеют финансовую заинтересованность в принятии таких законопроектов. НАБУ, САП, Антикоррупционный комитет ВР этот законопроект осудили.