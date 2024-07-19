Про це в розмові з 24 Каналом озвучив юрист Центру протидії корупції Вадим Валько, наголосивши, що голосування за цей законопроєкт в першому читанні й наступна реакція громадськості показала, що він не буде прийнятий.

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Він впевнений, що норма про те, що організатори корупційних злочинів зможуть заплатити штраф і отримати умовне покарання – не пройде.

"Я не бачу іншого варіанту в нардепів, крім того, щоб до другого читання повністю всі ці норми змінити. По суті це постріл собі в ногу. Прикриватися тим, що це вимога європейських партнерів – це плювок суспільству, міжнародним союзникам. Ті кажуть, що інститут угод потрібно покращити, але це зовсім не те, про що написано в цьому урядовому законопроєкті, який очевидно готувався за участю представників Офісу Президента, Мін'юсту", – розповів Валько.

У ВР хотіли швидко "протягнути" цей законопроєкт

Юрист зауважив, якщо людина визнає провину, що вчинила корупційний злочин, особливо, якщо він тяжкий, то давати їй право купити собі свободу недопустимо.

"Вони хотіли дуже швидко "протягнути" таку редакцію, бо декілька днів тому провели засідання відповідного комітету, одразу на наступний день призначили голосування. Хотіли провести його за скороченою процедурою. Вже після голосування, побачивши негативну реакцію громадськості, окремі нардепи почали говорити, що вони буцімто не бачили, не дочитали, не все знали", – озвучив Валько.

Законопроєкт, ймовірно, міг готуватися для певних осіб

Очевидно, що той сценарій, який готувався у ВР – не пройшов. На думку юриста Центру протидії корупції, цей законопроєкт міг готуватись в інтересах певних осіб, яким нині загрожує тривале позбавлення волі.

В нас є Коломойський, який перебуває в СІЗО через корупційний злочин, є Бахматюк, обвинувачений теж в мільярдній справі. По такому законопроєкту всі ці особи могли б заплатити штраф, отримати судимість, але не поїхати у в'язницю,

– пояснив Валько.

Юрист підсумував, що ті особи, які просувають цей законопроєкт, можуть бути або ж невігласами, або ж російськими агентами, або ж мають фінансову зацікавленість в прийнятті таких законопроєктів. НАБУ, САП, Антикорупційний комітет ВР цей законопроєкт засудили.