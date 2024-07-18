У законопроєкті йдеться про те, що підозрювані у корупційних злочинах чиновники зможуть укладати угоди зі слідством та сплачувати штраф за правопорушення. Його підтримали попри те, що були застереження з боку НАБУ, САП та Антикорупційного комітету.

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Гурін стверджує, що його голос не був вирішальним

Нардеп від партії "Слуга народу" Дмитро Гурін прокоментував своє рішення проголосувати за цей законопроєкт.

Я проголосував за №11340 який дає можливість корупціонерам зливатись з кримінальних справ. Мій голос не був вирішальним, але це геть неважливо,

– написав він на своїй сторінці в X.

Нардеп запевнив, що нібито помилився кнопкою під час голосування.

Я тупо помилився, який сором, вперше таке, пробачте,

– додав він.

Гурін зауважив, що це було перше читання і пообіцяв у другому проголосувати "червоною".

До слова, цей законопроєкт надає чиновникам-корупціонерам можливість альтернативного вирішення кримінально-правових конфліктів із виплатою штрафів від 204 тисяч гривень до 204 мільйонів гривень.

Проти його прийняття виступають також активісти та громадські діячі.

Вкрав мільярд, взяли на чергових 100 мільйонів, компенсував їх, заплатив ще 200 мільйонів штрафу і живи-насолоджуйся на "зароблених" 700 мільйонах, – прокоментував це керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він також зазначав, що цей закон може "врятувати" бізнесменів Ігоря Коломойського та Олега Бахматюка від в’язниці.