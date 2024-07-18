Яким буде цей мораторій

Зараз відбувається підготовка до нової реструктуризації цінних паперів України. Законопроєкт 11396-1, який передбачає мораторій, уже розглянув бюджетний комітет.

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У цьому мораторії вказано дві норми. Перша стосується можливості уряду тимчасово зупиняти виплати за зовнішнім державним боргом, якщо у такому рішенні є потреба.

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Фактично – якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступить строк купонних виплат за одним із випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році.

Друга норма надає право українському уряду взяти у "периметр" гарантований державою борг Укравтодору та згодом здійснити його реструктуризацію. Йдеться про серію єврооблігацій-2021 на загальну суму 700 мільйонів доларів (з відсотками).

Будемо просити ВРУ підтримати цей проєкт на найближчому пленарному засіданні, оскільки він є важливим елементом реструктуризації, яка дозволить заощадити на платежах з обслуговування й погашення суверенних єврооблігацій понад 10 мільярдів доларів до кінця 2027 року,

– наголошує Підласа.

Зверніть увагу! За словами урядовиці, МВФ цей законопроєкт схвалює.