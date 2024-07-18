Каким будет этот мораторий

Сейчас происходит подготовка к новой реструктуризации ценных бумаг Украины. Законопроект 11396-1, который предусматривает мораторий, уже рассмотрел бюджетный комитет.

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В этом моратории указаны две нормы. Первая касается возможности правительства временно останавливать выплаты по внешнему государственному долгу, если в таком решении есть необходимость.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Фактически – если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

Вторая норма дает право украинскому правительству взять в "периметр" гарантированный государством долг Укравтодора и впоследствии осуществить его реструктуризацию. Речь идет о серии еврооблигаций-2021 на общую сумму 700 миллионов долларов (с процентами).

Будем просить ВРУ поддержать этот проект на ближайшем пленарном заседании, поскольку он является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более 10 миллиардов долларов до конца 2027 года,

– отмечает Пидласа.

Обратите внимание! По словам чиновницы, МВФ этот законопроект одобряет.