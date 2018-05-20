Антикоррупционный суд на подходе: позволят ли международным экспертам отсеять нечестных судей

Уже почти год общественность и европейские партнеры требуют от Украины создать Антикоррупционный суд. Но парламент всегда переносит и затягивает этот вопрос. Однако, надежда есть. В понедельник, 21 мая, избранники планируют рассмотреть решение о создании Антикоррупционного суда. Правда, профильный комитет еще даже не брался до двух тысяч поправок к документу.

Антикоррупционному суду быть! Парламент посвятит этому вопросу следующую неделю.

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"Мы сможем даже, если придется, обсуждать этот вопрос несколько часов во вторник и среду, а в четверг выйти на принятие решения", – отметил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Профильный комитет рассмотрит законопроект в понедельник, 21 мая. Заседать будут впервые, потому что председатель комитета Руслан Князевич прошедшие пять заседаний этот вопрос игнорировал. Как рассмотреть за несколько часов две тысячи поправок – в президентской фракции знают.

Сейчас рабочая группа по этому вопросу работает очень мощно и глубоко, чтобы финальное заседание комитета состоялось как можно быстрее и без проблем,

– отметил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

После голосования документа за основу осталось несколько дискуссионных вопросов. В рекомендациях Венецианской комиссии четко указано, что в отборе судей в новый орган решающую роль должна играть международная экспертная комиссия. Она должна отсеять нечестных. Только тогда суд будет политически независимым. Однако, в президентской фракции считают, что такой подход нарушает часть Конституции о суверенитете.

"Какой статьи Конституции противоречит, что международные эксперты будут иметь безусловное вето? Статья 2 Конституции и не только", – сказал Герасимов.

Международные эксперты не определяют, кто является судьей. Это определяют государственные органы власти. Уполномоченные на это международные эксперты просто фильтр. Это никоим образом не противоречит суверенитету,

– указал член правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

У президента считают, что достаточно, чтобы эксперты порекомендовали. Последнее слово оставляют Высшей квалификационной комиссии судей. Антикоррупционеры сразу вспоминают, как ВККС пропустили в Верховный суд на конкурсе минимум 25% недоброчених. Члены профильного комитета заявляют о том, что власть готовится протянуть суд без ключевой правки. Тогда суд будет коррупционным.

"Не выполнить это обязательство перед гражданами парламент не имеет права, потому что это не только лишит нас права эффективного инструмента победы над коррупцией, но и лишит нас кредита МВФ", – напомнил заместитель председателя Комитета правовой политики и правосудия Леонид Емец.

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Однако, оппозиционные фракции уже сейчас говорят, что будут поддерживать только независимый Антикоррупционный суд.

На заседание комитета по этому вопросу прилетит секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.

Ранее ЕС, страны "Большой семерки" и МВФ заявили, что Украина должна учесть все рекомендации Венецианской комиссии.