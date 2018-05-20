Антикорупційний суд на підході: чи дозволять міжнародним експертам відсіяти недоброчесних суддів

Уже майже рік громадськість та європейські партнери вимагають від України створити Антикорупційний суд. Але парламент завжди переносить і затягує це питання. Проте, надія є. У понеділок, 21 травня, обранці планують розглянути рішення про створення Антикорупційного суду. Щоправда, профільний комітет ще навіть не брався до двох тисяч поправок до документу.

Антикорупційному суду бути! Парламент присвятить цьому питанню наступний тиждень.

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"Ми зможемо навіть, якщо доведеться, обговорювати це питання кілька годин у вівторок і середу, а у четвер вийти на прийняття рішення", – зазначив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Профільний комітет розгляне законопроект у понеділок, 21 травня. Засідатимуть вперше, бо голова комітету Руслан Князевич минулі п'ять засідань це питання ігнорував. Як розглянути за кілька годин дві тисячі правок – у президентській фракції знають.

Зараз робоча група з цього питання працює дуже потужно і глибоко, щоб фінальне засідання комітету відбулось якомога швидше і без проблем,

– наголосив голова фракції БПП Артур Герасимов.

Після голосування документу за основу залишилось кілька дискусійних питань. У рекомендаціях Венеційської комісії чітко вказано, що в доборі суддів у новий орган вирішальну роль має грати міжнародна експертна комісія. Вона має відсіяти недоброчесних. Тільки тоді суд буде політично незалежним. Однак, в президентській фракції вважають, що такий підхід порушує частину Конституції про суверенітет.

"Якій статті Конституції суперечить, що міжнародні експерти будуть мати безумовне вето? Стаття 2 Конституції і не тільки", – сказав Герасимов.

Міжнародні експерти не визначають, хто є суддею. Це визначають державні органи влади. Уповноважені на це міжнародні експерти просто фільтр. Це жодним чином не суперечить суверенітету,

– вказав член правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

У президента вважають, що достатньо, щоб експерти порекомендували. Останнє слово лишають Вищій кваліфкомісії суддів. Антикорупціонери одразу згадують, як ВККС пропустили до Верховного суду на конкурсі мінімум 25% недоброчених. Члени профільного комітету заявляють про те, що влада готується протягти суд без ключової правки. Тоді суд буде корупційним.

"Не виконати це зобов'язання перед громадянами парламент не має права, бо це не лише позбавить нас права ефективного інструменту перемоги над корупцією, але й позбавить нас кредиту МВФ", – нагадав заступник голови Комітету правової політики і правосуддя Леонід Ємець.

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Однак, опозиційні фракції вже зараз говорять, що будуть підтримувати лише незалежний Антикорупційний суд.

На засідання комітету з цього питання прилетить секретар Венеційської комісії Томас Маркерт.

Раніше ЄС, країни "Великої сімки" та МВФ заявили, що Україна має врахувати всі рекомендації Венеційської комісії.