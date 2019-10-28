Антикоррупционный суд рассмотрел иск НАБУ против Гладковского: решение

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил иск НАБУ против первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Детективы требовали привлечь к ответственности экс-чиновника за неприбытие на допрос в июле.

Дело НАБУ, которое рассматривал Высший антикоррупционный суд, связано с расследованием журналистов Бигус.инфо. Гладковский по этому делу проходит как свидетель, сообщает журналистка 24 канала.

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Детективы просилиоштрафовать Гладковского за неприбытие на допрос. Сумма денежного взыскания – более 1000 гривен.



Судебное заседание по делу НАБУ против Гладковского / фото 24 канала, Марина Молька

В НАБУ объясняют, что вручили повестку на допрос жене экс-советника секретаря СНБО еще 16 июля. Он должен был явиться к следователям 19 июля, но так и не пришел.

Сам Гладковский пояснил, что в это время летал в Ниццу, а билеты купил задолго до получения повестки. Там он якобы решал важные вопросы, касающиеся инвестиций в экономику Украины.

Все что обнародуют обо мне в СМИ – прессинг, шоу и неправда,

– сказал Гладковский.

Защитники Гладковского Руслан Волынец и Василий Витюк убеждают, что повестку экс-чиновнику вручили поздно. Потому он и не явился на допрос.



Заседание Антикоррупционного суда по делу против Гладковского / фото 24 канала, Марина Молька

Суд встал на сторону Гладковского и принял решение не в пользу НАБУ. Детективам отказали в удовлетворении ходатайства. Судьи отметили, что "Гладковский имел уважительную причину (заграничная поездка), из-за которой не явился на допрос".



Гладковский на заседании Антикоррупционного суда / фото 24 канала, Марина Молька

В чем еще подозревают Гладковского?

Специализированная прокуратура подозревает, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Гладковский является конечным владельцем компании.

17 октября НАБУ задержало Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Он планировал вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь". В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский самом деле не пытался убежать, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Сам Гладковский возмутился своем задержанием и объявил голодовку.

18 октября НАБУ объявило Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях:

злоупотребление властью;

декларирование недостоверной информации.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на срок до 60 дней (до 15 декабря) с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысячи 120 гривен. 21 сентября его семья внесла этот залог и он вышел из СИЗО.

Кроме сделок с военными авто, Гладковский не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева. А это всего за 3 года – 164,5 тысячи долларов.