11:25
28 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, 26 октября
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, 26 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ

      Антикоррупционный суд рассмотрел иск НАБУ против Гладковского: решение

      11 Читати новину українською
      Заседание Антикоррупционного суда по делу против Гладковского
      Заседание Антикоррупционного суда по делу против Гладковского / Фото 24 канала, Марина Молька

      Высший антикоррупционный суд не удовлетворил иск НАБУ против первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Детективы требовали привлечь к ответственности экс-чиновника за неприбытие на допрос в июле.

      Дело НАБУ, которое рассматривал Высший антикоррупционный суд, связано с расследованием журналистов Бигус.инфо. Гладковский по этому делу проходит как свидетель, сообщает журналистка 24 канала.

      Важно: САП и адвокаты обжаловали решение суда по делу Гладковского

      Детективы просилиоштрафовать Гладковского за неприбытие на допрос. Сумма денежного взыскания – более 1000 гривен.


      Судебное заседание по делу НАБУ против Гладковского / фото 24 канала, Марина Молька

      В НАБУ объясняют, что вручили повестку на допрос жене экс-советника секретаря СНБО еще 16 июля. Он должен был явиться к следователям 19 июля, но так и не пришел.

      Сам Гладковский пояснил, что в это время летал в Ниццу, а билеты купил задолго до получения повестки. Там он якобы решал важные вопросы, касающиеся инвестиций в экономику Украины.

      Все что обнародуют обо мне в СМИ – прессинг, шоу и неправда,
      – сказал Гладковский.

      Защитники Гладковского Руслан Волынец и Василий Витюк убеждают, что повестку экс-чиновнику вручили поздно. Потому он и не явился на допрос.


      Заседание Антикоррупционного суда по делу против Гладковского / фото 24 канала, Марина Молька

      Суд встал на сторону Гладковского и принял решение не в пользу НАБУ. Детективам отказали в удовлетворении ходатайства. Судьи отметили, что "Гладковский имел уважительную причину (заграничная поездка), из-за которой не явился на допрос".


      Гладковский на заседании Антикоррупционного суда / фото 24 канала, Марина Молька

      В чем еще подозревают Гладковского?

      Специализированная прокуратура подозревает, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Гладковский является конечным владельцем компании.

      17 октября НАБУ задержало Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Он планировал вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь". В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский самом деле не пытался убежать, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Сам Гладковский возмутился своем задержанием и объявил голодовку.

      18 октября НАБУ объявило Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях:

      • злоупотребление властью;
      • декларирование недостоверной информации.

      19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на срок до 60 дней (до 15 декабря) с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысячи 120 гривен. 21 сентября его семья внесла этот залог и он вышел из СИЗО.

      Кроме сделок с военными авто, Гладковский не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева. А это всего за 3 года – 164,5 тысячи долларов.

      blog_ava
      Гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака
      сегодня
      1254
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Штрафы Судьи Антикоррупционный суд Олег Гладковский Криминальные новости НАБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ефективні способи утримати мотивацію і просуватися до своєї мети, або Просто "не нюнь!"
      сегодня , 10:00 Ефективні способи утримати мотивацію і просуватися до своєї мети, або Просто "не нюнь!"
      Книги для гурманів 229
      Самые смешные мемы недели: Horror Веревки, полиграф так полиграф, памятник Ярославу с AliExpress
      сегодня , 10:00 Самые смешные мемы недели: Horror Веревки, полиграф так полиграф, памятник Ярославу с AliExpress
      Северин Трач 108
      Умер Владимир Буковский: что известно о писателе и диссиденте
      сегодня , 09:16 Умер Владимир Буковский: что известно о писателе и диссиденте
      Василь Денисюк 112
      Исполнительный директор "Нафтогаза": Наивно ожидать от России продолжения транзита газа
      сегодня , 09:01 Исполнительный директор "Нафтогаза": Наивно ожидать от России продолжения транзита газа
      Євгенія Мазур 367
      Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      сегодня , 08:40 Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      Світові Медіа 1325
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук