САП и адвокаты обжаловали решение суда по делу Гладковского

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение суда относительно меры пресечения подозреваемому в коррупционных схемах в "Укроборонпроме" Олегу Гладковскому. Прокуроры считают слишком малым определенный размер залога.

В апелляционной жалобе САП просит суд повысить сумму залога в десять раз – до 100 миллионов гривен, сообщает "Громадское" со ссылкой на Юрия Олефира.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура еще в ходе судебного процесса просила суд установить размер вероятного залога не менее 100 миллионов гривен. Однако суд принял решение о мере пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 10 миллионов.

Так же апелляцию на меру пресечения подали и защитники Олега Гладковского. Адвокаты требуют полностью отменить постановление суда.

В чем подозревают Гладковского?

В специализированной прокуратуре подозревают, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Гладковский является конечным владельцем компании.

По данным следователей, Гладковский включил в государственный оборонный заказ грузовые автомобили повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317). Затем эти автомобили закупили за деньги госбюджета по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2". Это предприятие входит в состав корпорации "Богдан". В результате этой сделки государство понесло убытки более чем 10,62 миллионов гривен.

По данным экс-нардепа и журналиста Сергея Лещенко, машины МАЗ перебрендировали на автомобили "Богдан" благодаря так называемой сборке с помощью отвертки.

Кроме сделок с военными авто, Гладковский не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева. А это всего за 3 года – 164,5 тысячи долларов.