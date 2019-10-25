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      САП і адвокати оскаржили рішення суду у справі Гладковського

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      Запобіжний захід Гладковському не задовольнив ні прокурорів, ні адвокатів
      Запобіжний захід Гладковському не задовольнив ні прокурорів, ні адвокатів / korrespondent.net

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду щодо запобіжного заходу підозрюваному в корупційних схемах в "Укроборонпромі" Олегу Гладковському. Прокурори вважають занадто малим визначений розмір застави.

      В апеляційній скарзі САП просить суд підвищити суму застави у десять разів – до 100 мільйонів гривень, повідомляє "Громадське" з посиланням на Юрія Олефіра.

      До слова: Рябошапка відреагував на запобіжний захід Гладковському: впевнений, що не втече

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура ще у ході судового процесу просила суд встановити розмір імовірної застави не менше як 100 мільйонів гривень. Втім суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 10 мільйонів.

      Так само апеляцію на запобіжний захід подали і захисники Олега Гладковського. Адвокати вимагають повністю скасувати ухвалу суду.

      У чому підозрюють Гладковського?

      У Спеціалізованій прокуратурі підозрюють, що Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Гладковський є кінцевим власником компанії.

      За даними слідчих, Гладковський включив до державного оборонного замовлення вантажні автомобілі підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317). Потім ці автомобілі закупили за гроші держбюджету за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2". Це підприємство входить до складу корпорації "Богдан". Внаслідок цієї оборудки держава зазнала збитків у понад 10,62 мільйонів гривень.

      За даними екснардепа та журналіста Сергія Лещенка, машини МАЗ перебрендовували на автомобілі "Богдан" завдяки так званій збірці з допомогою викрутки.

      Окрім оборудок з військовими авто, Гладковський не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва. А це загалом за 3 роки – 164,5 тисячі доларів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики САП Олег Гладковський Корупційні схеми в Укроборонпромі
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