САП і адвокати оскаржили рішення суду у справі Гладковського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду щодо запобіжного заходу підозрюваному в корупційних схемах в "Укроборонпромі" Олегу Гладковському. Прокурори вважають занадто малим визначений розмір застави.

В апеляційній скарзі САП просить суд підвищити суму застави у десять разів – до 100 мільйонів гривень, повідомляє "Громадське" з посиланням на Юрія Олефіра.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура ще у ході судового процесу просила суд встановити розмір імовірної застави не менше як 100 мільйонів гривень. Втім суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 10 мільйонів.

Так само апеляцію на запобіжний захід подали і захисники Олега Гладковського. Адвокати вимагають повністю скасувати ухвалу суду.

У чому підозрюють Гладковського?

У Спеціалізованій прокуратурі підозрюють, що Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Гладковський є кінцевим власником компанії.

За даними слідчих, Гладковський включив до державного оборонного замовлення вантажні автомобілі підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317). Потім ці автомобілі закупили за гроші держбюджету за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2". Це підприємство входить до складу корпорації "Богдан". Внаслідок цієї оборудки держава зазнала збитків у понад 10,62 мільйонів гривень.

За даними екснардепа та журналіста Сергія Лещенка, машини МАЗ перебрендовували на автомобілі "Богдан" завдяки так званій збірці з допомогою викрутки.

Окрім оборудок з військовими авто, Гладковський не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва. А це загалом за 3 роки – 164,5 тисячі доларів.