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      Антикорупційний суд розглянув позов НАБУ проти Гладковського: рішення

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      Засідання Антикорупційного суду у справі проти Гладковського
      Засідання Антикорупційного суду у справі проти Гладковського / Фото 24 каналу, Марина Молька

      Вищий антикорупціний суд не задовольнив позов НАБУ проти першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Детективи вимагали притягнути до відповідальності ексчиновника через неприбуття на допит у липні.

      Справу НАБУ, яку розглядав Вищий антикорупціний суд, пов'язана з розслідуванням журналістів Бігус.інфо. Гладковський у цій справі проходить як свідок, повідомляє журналістка 24 каналу.

      Важливо: САП і адвокати оскаржили рішення суду у справі Гладковського

      Детективи просили оштрафувати Гладковського через неприбуття на допит. Сума грошового стягнення – понад 1000 гривень.


      Судове засідання щодо справи НАБУ проти Гладковського / фото 24 каналу, Марина Молька

      У НАБУ пояснили, що вручили повістку на допит дружині ексрадника секретаря РНБО ще 16 липня. Він мав з'явитися до слідчих 19 липня, але так і не прийшов. 

      Сам Гладковський заяив, що у цей час літав до Ніцци, а квитки купив задовго до отримання повістки. Там він нібито вирішував важливі питання що стосуються інвестицій в економіку України.

      Все що оприлюднюють про мене у ЗМІ – пресінг, шоу і неправда,
      – сказав Гладковський.

      Захисники Гладковського Руслан Волинець і Василь Вітюк переконують, що повістку ексчиновнику вручили запізно. Через це він і не з'явився на допит.


      Засідання Антикорупційного суду щодо справи проти Гладковсього / фото 24 каналу, Марина Молька

      Суд став на сторону Гладковського і прийняв ухвалу не на користь НАБУ. Детективам відмовили у задоволенні клопотання. Судді відзначили, що "Гладковський мав поважну причину (закордонна поїздка), через яку не з'явився на допит".


      Гладковський на засіднанні Антикорупційного суду / фото 24 каналу, Марина Молька

      У чому ще підозрюють Гладковського?

      Спеціалізована прокуратура підозрює, що Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Гладковський є кінцевим власником компанії.

      17 жовтня НАБУ затримало Олега Гладковського в одному з ресторанів на Бориспільській трасі. Він планував вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль". У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Сам Гладковський обурився через своє затримання та оголосив голодування.

      18 жовтня НАБУ оголосило Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах:

      • зловживання владою;
      • декларування недостовірної інформації.

      19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень. 21 вересня його родина внесла цю заставу і він вийшов з СІЗО.

      Окрім оборудок з військовими авто, Гладковський не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва. А це загалом за 3 роки – 164,5 тисячі доларів.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Олег Гладковський Антикорупційний суд Судді Штрафи НАБУ Кримінальні новини
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