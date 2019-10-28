Антикорупційний суд розглянув позов НАБУ проти Гладковського: рішення

Вищий антикорупціний суд не задовольнив позов НАБУ проти першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Детективи вимагали притягнути до відповідальності ексчиновника через неприбуття на допит у липні.

Справу НАБУ, яку розглядав Вищий антикорупціний суд, пов'язана з розслідуванням журналістів Бігус.інфо. Гладковський у цій справі проходить як свідок, повідомляє журналістка 24 каналу.

Важливо: САП і адвокати оскаржили рішення суду у справі Гладковського

Детективи просили оштрафувати Гладковського через неприбуття на допит. Сума грошового стягнення – понад 1000 гривень.



Судове засідання щодо справи НАБУ проти Гладковського / фото 24 каналу, Марина Молька

У НАБУ пояснили, що вручили повістку на допит дружині ексрадника секретаря РНБО ще 16 липня. Він мав з'явитися до слідчих 19 липня, але так і не прийшов.

Сам Гладковський заяив, що у цей час літав до Ніцци, а квитки купив задовго до отримання повістки. Там він нібито вирішував важливі питання що стосуються інвестицій в економіку України.

Все що оприлюднюють про мене у ЗМІ – пресінг, шоу і неправда,

– сказав Гладковський.

Захисники Гладковського Руслан Волинець і Василь Вітюк переконують, що повістку ексчиновнику вручили запізно. Через це він і не з'явився на допит.



Засідання Антикорупційного суду щодо справи проти Гладковсього / фото 24 каналу, Марина Молька

Суд став на сторону Гладковського і прийняв ухвалу не на користь НАБУ. Детективам відмовили у задоволенні клопотання. Судді відзначили, що "Гладковський мав поважну причину (закордонна поїздка), через яку не з'явився на допит".



Гладковський на засіднанні Антикорупційного суду / фото 24 каналу, Марина Молька

У чому ще підозрюють Гладковського?

Спеціалізована прокуратура підозрює, що Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Гладковський є кінцевим власником компанії.

17 жовтня НАБУ затримало Олега Гладковського в одному з ресторанів на Бориспільській трасі. Він планував вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль". У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Сам Гладковський обурився через своє затримання та оголосив голодування.

18 жовтня НАБУ оголосило Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах:

зловживання владою;

декларування недостовірної інформації.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень. 21 вересня його родина внесла цю заставу і він вийшов з СІЗО.

Окрім оборудок з військовими авто, Гладковський не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва. А це загалом за 3 роки – 164,5 тисячі доларів.