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      Антикоррупционный суд рассмотрит дело Азарова: в чем подозревают экс-премьера-беглеца.

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      Коррупционное дело Азарова рассмотрит ВАКС / tass.ru

      Уголовное дело за возможное взяточничество бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова будет рассматривать Высший антикоррупционный суд. Такое решение в среду, 5 февраля, приняла апелляционная палата Верховного суда Украины.

      Решение было принято по результатам рассмотрения жалобы адвоката подозреваемых – Николая Азарова и его сына Алексея, сообщает портал Судебная власть Украины.

      К слову: Сына Азарова судить в Италии: в чем его подозревают

      В то же время отменено постановление Печерского райсуда о рассмотрении дела. Это постановление вступило в силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

      В чем подозревают Азарова

      Дело касается назначения вице-премьера первого правительства Николая Азарова. Последний дважды возглавлял Кабинет Министров Украины – с 2010 по 2012, а затем после очередных парламентских выборов с 2012 по 2014 год.

      По версии следствия, Николай Азаров и его сын Алексей в 2010 году получили от Бориса Клюева 17,6 миллиона долларов за его назначение первым вице-премьер-министром Украины. По курсу на то время это 140 миллионов гривен.

      Сам бывший руковдитель украинского правительства бежал за границу вследствие Революции Достоинства. В 2018 году Генеральная прокуратура сообщила ему о подозрении во взяточничестве.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Взятка Коррупция Николай Азаров Антикоррупционный суд
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