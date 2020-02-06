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      Антикорупційний суд розгляне справу Азарова: у чому підозрюють експрем'єра-втікача

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      Корупційну справу Азарова розгляне ВАКС / vesti.ua

      Кримінальну справу через імовірне хабарництво колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова розглядатиме Вищий антикорупційний суд. Таке рішення у середу, 5 лютого, ухвалила апеляційна палата Верховного суду України.

      Рішення було ухвалене за результатами розгляду за скаргою адвоката підозрюваних – Миколи Азарова та його сина Олексія, повідомляє портал Судова влада України.

      До слова: Сина Азарова судитимуть в Італії: у чому його підозрюють

      Водночас скасовано ухвалу Печерського райсуду про розгляд справи. Ця ухвала набула чинності з моменту проголошення і не підлягає оскарженню.

      У чому підозрюють Азарова

      Справа стосується призначення віцепрем'єра першого уряду Миколи Азарова. Останній двічі очолював Кабінет Міністрів України – з 2010 по 2012, а потім після чергових парламентських виборів з 2012 до 2014.

      За версією слідства, Микола Азаров та його син Олексій у 2010 році взяли у Бориса Клюєва 17,6 мільйона доларів за його призначення першим віцепрем'єр-міністром України. За курсом на той час це 140 мільйонів гривень.

      Сам ексочільник українського уряду втік за кордон внаслідок Революції Гідності. У 2018 році Генеральна прокуратура повідомила йому про підозру у хабарництві.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Микола Азаров Корупція Хабар Кабінет Міністрів України Антикорупційний суд
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