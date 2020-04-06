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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Существенную поддержку бизнесу новый антикризисный закон не предоставляет, – президент АНУ

      - Читати новину українською
      Рада приняла антикризисный закон / 24 канал

      Бизнес, прежде всего малый и средний, который в основном попал "под удар", ожидал решительных изменений в законодательство, которые бы дали возможность хотя бы как-то "пережить" сложный период карантина. Чуда, к сожалению, не произошло.

      Такое мнение сайту 24 канала высказал вице-президент Европейской Ассоциации налогоплательщиков Григол Катамадзе.

      Как отмечает Катамадзе, снова приняли какие-то "точечные изменения" аж в 47 законов, и все это сделано одним законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019.

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      По его мнению, внесение таких изменений необходимо делать исключительно отдельными законами. Эксперта же больше всего удивило то, что этот закон уже корректирует определенные нормы, которые были введены другим законом, который был принят две недели назад. Речь идет о законе о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19.

      Грігол Катамадзе, антикризовий закон
      Катамадзе считает, что защищать бизнес в карантин нужно иначе / Фото Ростислава Лабенского (24 канал)

      Например, согласно последним изменениям плата за землю не платится только за март, раньше было также за апрель А плата за апрель 2020 года осуществляется до 30 июня 2020 года без начисления пени и штрафов. Аналогичная норма принята относительно налога на нежилую недвижимость. В то же время, предприятия уже подали отчеты и уточняющие расчеты к ним поэтому, по мнению Григола Катамадзе, это какой-то "бред".

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      Вспоминает эксперт и о еще двух маленьких примерах повышения лимитов оборота для ФЛП.

      Скажите мне, пожалуйста, для чего это сделано? А главное для кого? Большое количество ФЛП закрылись из-за карантинных ограничений или едва сводят концы,
      – задается вопросом эксперт.

      Что касается льгот. Если человек жертвует средства или лекарства, медицинские товары на Минздрав или больницы, он имеет право на налоговую скидку с налога на доходы физического лица по результатам 2020 года. Это неплохая новация, но ее авторы не учли, что декларацию и перерассчет человек будет сдавать только в 2021 году. До этого времени еще "дожить" надо.

      Нові карантинні обмеження
      Новые ограничения / Инфографика 24 канала

      "Поверхностный анализ нашими специалистами закона позволяет мне сделать вывод о том, что никакой существенной поддержки бизнеса не будет. Это не комплексная программа поддержки экономики Украины, которую все ожидали", – резюмирует Катамадзе.

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      Изменения в налоговой системе – это вопрос двух сторон. С одной стороны предпринимателям надо создать такие условия, чтобы они даже не думали о налогах, а администрирование было максимально простым и прозрачным. С другой, органам власти необходимо наполнять бюджет. Заинтересованность в развитии бизнеса с обеих сторон является залогом будущего Украины. Как говорила великая Маргарет Тэтчер: нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. То есть, страна опирается на бизнес, который в таких условиях просто не может существовать.

      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Публикации Статьи Верховная Рада Законодательство
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