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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Антикризисный закон: суд по видео, проверки бизнеса и соцпомощь

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      Как жить во время карантина / Коллаж 24 канала

      Парламент принял закон, который должен защитить бизнес, ослабить налоговую нагрузку, изменить процедуры выплаты социальной помощи, отсрочить представление отчетов и тому подобное. Что меняет этот закон и как эти новации повлияют на бизнес и обычных украинцев, – выясняла журналистка сайта 24 канала.

      Что это и что меняет закон

      Что означает принятый 30 марта 2020 года Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)" – интересует многих.

      К теме Рада одобрила дополнительные социальные и экономические гарантии в связи с коронавирусом

      Как отметили авторы законопроекта, документ вводит ряд положительных норм, в частности:

      • поддержку работников и работодателей в условиях распространения COVID-19;
      • расширение оснований для продолжения процессуальных сроков, установленных судом или законом;
      • упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению COVID-19;
      • обеспечение осуществления выплат социальной помощи, продление срока обращения за такой помощью и сроков ее выплаты;
      • отстрочка представления отчетов, статистической информации в контролирующие органы и т.д.


      Новый закон поможет бизнесу легче пережить карантин / Фото 24 канала

      Закон призван решить проблемы, с которыми столкнулись бизнес и украинцы из-за введения карантина. Он предусматривает перечень мероприятий, направленных на борьбу с распространением COVID-2019,
      – говорит старший юрист украинского офиса PETERKA & PARTNERS, Станислав Коптилин.

      Анализируя закон, создается впечатление, что он направлен на увеличение гарантий для бизнеса и предпринимателей, ослабление налоговой нагрузки, совершенствование правоотношений во время карантина. Так ли это – исследуем его по пунктам.

      Без пошлины и проверок

      Прежде всего, что меняется в налогообложении.

      Как объясняет управляющий партнер АО "Тарасюк и партнеры" Сергей Тарасюк, безусловно положительными изменениями являются повышение лимитов для плательщиков так называемого "единого налога". Освобождение от пошлины, НДС и налога на прибыль отдельных групп товаров.

      "Это законодательное изменение положительно отразится на стоимости импорта, особенно учитывая нынешние цены. Но и здесь нюансы кроются в деталях, поскольку определены лишь отдельные категории субъектов, которые смогут воспользоваться этими преимуществами", – говорит Сергей Тарасюк.

      Рекомендуем Как сохранить бизнес в условиях карантина: что уже делают предприниматели

      По мнению Тарасюка, особого внимания заслуживают дополнительные меры регулирования рынка производства и обращения спирта. Так, разрешается на время действия карантина производство дезинфицирующих средств без их государственной регистрации, при условии отсутствия в них действующих веществ, опасных для здоровья человека. Упрощенно налоговое регулирование по спирту этиловому для производства дезинфицирующих средств. Надеемся, что санитайзеры появятся на полках магазинов быстро и по доступным ценам.

      Следующее изменение – продолжение моратория на налоговые проверки бизнеса до 31 июня 2020 года. В целом юристы оценивают его положительно. Правда, адвокат, партнер МЮК "KODEX", Станислав Климов считает, что, учитывая ситуацию, складывающуюся в соседних странах и в Украине, мораторий могли бы продлить на весь 2020 год.

      Часть малого и среднего бизнеса, которая не закроется до лета и переживет карантин, однозначно не будет готова к проверкам. Большой бизнес, который сейчас работает или нашел даже нишу для определенной прибыли – другой вопрос. Поэтому возможно, это нужно было бы подробнее просчитать,
      – добавляет Станислав Климов.

      Что меняет антикризисный закон, смотрите здесь:

      Облегчение для ФЛП

      По поводу увеличения лимитов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) первой группы с 300 тысяч до 1 миллиона гривен, для второй – с 1,5 миллиона гривен до 5, для третьей – с 5 до 7 миллионов гривен. Станислав Климов считает основной целью этой нормы – как можно больше получить доходов в бюджет, поскольку для третьей группы увеличение лимита дохода означает увеличение уплаты единого налога. С другой стороны, для предприятия это позитив, поскольку большое количество плательщиков скрывает доходы от налоговой, чтобы "не слететь" с упрощенной системы налогообложения.

      Стоит знать Могут ли принудительно уволить с работы из-за карантина

      Также в законе указано, что органы местного самоуправления наделяются правом уменьшать ставки единого налога. Важно, как этим правом захотят воспользоваться органы самоуправления на местах. Уже есть случаи, когда местные советы не в состоянии собраться для решения неотложных вопросов, возможно, сразу нужно было рекомендовать определенные нормы, в зависимости от региона или ситуации.

      Среди положительных норм можно выделить облегчение трудовых отношений во время карантина: введение понятий "гибкий режим рабочего времени", "дистанционная (надомная) работа", как следствие уменьшение количества увольнений и дополнительные гарантии для работников по оплате труда и нормированию рабочего времени во время карантина,
      – убежден Климов.

      Выплаты по безработице

      Ждут изменения и на соцвыплаты. Так, работники, которые потеряли часть зарплаты из-за вынужденного сокращения продолжительности рабочего времени из-за карантина, смогут обратиться за помощью по частичной безработице. Конечно, если они работают официально.

      В то же время, в период действия карантина статус безработного будут предоставлять с первого дня регистрации человека в территориальных органах Гоструда (Центр занятости). Для этого нужно будет лично написать заявление. Выплата этих денег может осуществляться без личного посещения человеком Центра занятости. Правда, безработному нужно подтвердить, что у него нет работы. Это можно будет сделать без посещения центра, а любыми средствами коммуникации, например, по телефону.


      Какие финансовые облегчения действуют на время карантина / Инфографика 24 канала

      Что касается предоставления пособия по безработице, то Станислав Климов считает, мол, в законе не учли, что большую часть работников в нашей стране уволят не по статье о сокращении, а по собственному желанию или соглашению сторон. Даже если работодатель не против уволить человека по сокращению – сейчас бизнес часто не имеет возможности соблюсти процедуры или выплатить какую-то предусмотренную компенсацию. К сожалению, этот вопрос в законе вообще не учитывался.

      Суд по видеосвязи

      Внесли депутаты ряд изменений в другие законы. В частности, упрощен процесс участия в судебных заседаниях. Разрешается в режиме видеоконференции с помощью своего телефона и скайпа, например, продемонстрировать паспорт и участвовать в заседании суда. Сергей Тарасюк называет эту инициативу смелой. А удлинение процессуальных сроков на период действия карантина юрист однозначно оценил как положительную.

      Читайте также Могут ли уменьшить зарплату из-за карантина, – мнение адвоката

      Таким образом, депутаты сделали определенные правильные шаги чтобы облегчить жизнь как людей, так и предпринимателей в условиях карантина.

      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Публикации Законодательство Карантин в Украине 2020 Бизнес Статьи
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