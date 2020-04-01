Антикризовий закон: суд по відео, перевірки бізнесу і соцдопомога

Парламент ухвалив закон, який має захистити бізнес, послабити податкове навантаження, змінити процедури виплати соціальної допомоги, відтермінувати подання звітів тощо. Що змінює цей закон та як ці новації вплинуть на бізнес і звичайних українців, – з’ясовувала журналістка сайту 24 каналу.

Що це та що змінює закон

Що означає ухвалений 30 березня 2020 року Верховною Радою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)" – цікавить багатьох.

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Як зауважили автори законопроєкту, документ запроваджує низку позитивних норм, зокрема:

підтримку для працівників та роботодавців в умовах поширення COVID-19;

розширення підстав для продовження процесуальних строків, встановлених судом або законом;

спрощення виробництва продукції, необхідної для протидії поширенню COVID-19;

забезпечення здійснення виплат соціальної допомоги, продовження строку звернення за такою допомогою та терміни її виплат;

відтерміновування подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів тощо.



Новий закон допоможе бізнесу легше пережити карантин / Фото 24 каналу

Закон покликаний вирішити труднощі, з якими стикнулися бізнес та українці через запровадження карантину. Він передбачає перелік заходів, спрямованих на боротьбу із поширенням COVID-2019,

– говорить старший юрист українського офісу PETERKA & PARTNERS, Станіслав Коптілін.

Аналізуючи закон складається враження, що він направлений на збільшення гарантій для бізнесу та підприємців, послаблення податкового навантаження, вдосконалення правовідносин під час карантину. Чи справді це так – дослідимо його по пунктам.

Без мита і перевірок

Передовсім, що змінюється в оподаткуванні.

Як пояснює керуючий партнер АО "Тарасюк і партнери", Сергій Тарасюк, беззаперечно позитивними змінами є підвищення лімітів для платників так званого "єдиного податку". Звільнення від мита, ПДВ та податку на прибуток окремих груп товарів.

"Ця законодавча зміна позитивно відіб’ється на вартості імпорту, особливо враховуючи нинішні ціни. Але й тут нюанси криються в деталях, оскільки визначені лише окремі категорії суб’єктів, які зможуть скористатися цими перевагами", – говорить Сергій Тарасюк.

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На думку Тарасюка, особливої уваги заслуговують додаткові заходи регулювання ринку виробництва та обігу спирту. Так, дозволяється на час дії карантину виробництво дезінфекційних засобів без їх державної реєстрації, за умови відсутності у них діючих речовин, небезпечних для здоров’я людини. Спрощено податкове регулювання щодо спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів. Маємо надію, що санітайзери з'являться на полицях магазинів швидко та за доступними цінами.

Наступна зміна – продовження мораторію на податкові перевірки бізнесу до 31 червня 2020 року. Загалом юристи оцінюють її позитивно. Щоправда, адвокат, партнер МЮК "KODEX", Станіслав Клімов вважає, що з огляду на ситуацію, що складається у сусідніх країнах та в Україні, мораторій могли б подовжити на весь 2020 рік.

Частина малого та середнього бізнесу, яка не закриється до літа та переживе карантин, однозначно не буде готова до перевірок. Великий бізнес, який зараз працює або знайшов навіть нішу для певного прибутку – інше питання. Тому можливо, це потрібно було б детальніше прорахувати,

– додає Станіслав Клімов.

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Полегшення для ФОПів

Щодо збільшення лімітів для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) першої групи з 300 000 до 1 мільйону гривень, для другої – з 1,5 мільйона гривень до 5, для третьої – з 5 до 7 мільйонів гривень. Станіслав Клімов вважає основною метою цієї норми – якомога більше отримати доходів у бюджет, оскільки для третьої групи збільшення ліміту доходу, означає збільшення сплати єдиного податку. З іншого боку, для суб’єкта господарювання це позитив, оскільки велика кількість платників приховує доходи від податкової, щоб "не злетіти" зі спрощеної системи оподаткування.

Варто знати Чи можуть примусово звільнити з роботи через карантин

Також в законі зазначено, що органи місцевого самоврядування наділяються правом зменшувати ставки єдиного податку. Важливо, як цим правом захочуть скористатися органи самоврядування на місцях. Вже є випадки, коли місцеві ради неспроможні зібратися для вирішення нагальних питань, можливо, одразу потрібно було рекомендувати певні норми, в залежності від регіону чи ситуації.

Серед позитивних норм також можна виділити полегшення трудових відносин під час карантину: введення понять "гнучкий режим робочого часу", "дистанційна (надомна) робота", як наслідок зменшення кількості звільнень та додаткові гарантії для працівників щодо оплати праці та нормування робочого часу під час карантину, – переконаний Клімов.

Виплати по безробіттю

Чекають зміни і на соцвиплати. Так, працівники, які втратили частину зарплати через вимушене скорочення тривалості робочого часу через карантин, зможуть звернутись за допомогою з часткового безробіття. Звісно, якщо вони працюють офіційно.

Водночас, у період дії карантину статус безробітного надаватимуть з першого дня реєстрації людини у територіальних органах Держпраці ( Центр занятості). Для цього потрібно буде особисто написати заяву. Виплата цих грошей може здійснюватися без особистого відвідування людиною Центру занятості. Щоправда, безробітному потрібно підтвердити, що у нього немає роботи. Це можна буде зробити без відвідування центру, а будь-якими засобами комунікації, приміром, телефоном.



Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу

Щодо надання допомоги по безробіттю, то Станіслав Клімов вважає, мовляв, в законі не врахували, що більшу частину працівників в нашій країні звільнять не за статтею про скорочення, а за власним бажанням чи угодою сторін. Навіть, якщо роботодавець не проти звільнити людину за скороченням – зараз бізнес часто не має можливості дотриматися процедури чи виплатити якусь передбачену компенсацію. На жаль, це питання в законі взагалі не врахувалося.

Суд по відеозв’язку

Внесли депутати низку змін в інші закони. Зокрема, спрощено процес участі у судових засіданнях. Дозволяється у режимі відеоконференції за допомогою власного телефону та скайпу, наприклад, продемонструвати паспорт і брати участь у засіданні суду. Сергій Тарасюк називає цю ініціативу сміливою. А подовження процесуальних строків на період дії карантину юрист однозначно оцінив як позитивну.

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Таким чином, депутати зробили певні правильні кроки аби полегшити життя як людей, так і підприємців в умовах карантину.