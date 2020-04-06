Суттєвої підтримки бізнесу новий антикризовий закон не надає, – експосол Катамадзе

Бізнес, передовсім малий і середній, який здебільшого потрапив "під удар", очікував рішучих змін до законодавства, які б дали можливість хоча б якось "пережити" важкий період карантину. Дива, на жаль, не відбулося.

Таку думку сайту 24 каналу висловив віцепрезидент Європейської асоціації платників податків Грігол Катамадзе.

Як зазначає Катамадзе, знову ухвалили якісь "точкові зміни" аж в 47 законів, і все це зроблено одним законопроєктом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019.

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На його думку, внесення таких змін необхідно робити винятково окремими законами. Експерта ж більше за все здивувало те, що цей закон вже коригує певні норми, які були введені іншим законом що був ухвалений два тижні тому. Йдеться про закон щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню (COVID-19).



Катамадзе вважає, що захищати бізнес в карантин треба інакше / Фото Ростислава Лабенського (24 канал)

Наприклад, згідно з останніми змінами плата за землю не сплачується лише за березень, раніше було також за квітень А, плата за квітень 2020 року здійснюється до 30 червня 2020 року без нарахування пені та штрафів. Аналогічна норма прийнята щодо податку на нежитлову нерухомість. Водночас, підприємства вже подали звіти та уточнювальні розрахунки до них тому, на думку Грігола Катамадзе, це якась "маячня".

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Згадує експерт і про ще два маленькі приклади, підвищення лімітів обігу для ФОПів.

Скажіть мені, будь ласка, для чого це наразі зроблено? А головне для кого? Велика кількість ФОПів закрилась через карантинні обмеження або ледь зводять кінці,

– запитується експерт.

Щодо пільг. Якщо людина жертвує кошти або ліки, медичні товари на МОЗ чи лікарні, вона має право на податкову знижку з податку на доходи фізичної особи за результатами 2020 року. Це непогана новація, але її автори не врахували, що декларацію і перерахунок людина буде здавати лише в 2021 році. До цього часу ще "дожити" треба.



Нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

"Поверхневий аналіз нашими фахівцями закону дозволяє мені зробити висновок про те, що жодної суттєвої підтримки бізнесу не буде. Це не комплексна програма підтримки економіки України, на яку усі очікували", – резюмує Катамадзе.

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Зміни у податковій системі – це питання двох сторін. З одного боку підприємцям треба створити такі умови, щоб вони навіть не думали про податки, а адміністрування було максимально простим і прозорим. З іншого, органам влади необхідно наповнювати бюджет. Зацікавленість у розвитку бізнесу з обох сторін є запорукою майбутнього України. Як казала велика Маргарет Тетчер: немає жодних державних коштів, є гроші платників податків. Тобто, країна спирається на бізнес, який в таких умовах просто не може існувати.