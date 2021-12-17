Рассмотрение намечено на 21 декабря 2021 года. Ответчики – "Интерстарч Украина", "Днепровский крахмалопаточный комбинат" и "Интеркорн Корн Просессинг Индастри" – приглашены на заседание.

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В течение 2018 года она (группа компаний Roshen – 24 канал) устанавливала разные цены, а также разные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей – кондитерских фабрик. В 2019 году усилив влияние на рынок в связи с запретом импорта из России патоки (сиропов), группа повысила цены на поток собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа,

– отметили в АМКУ.

В августе 2020 года Комитет начал рассмотрение злоупотребления монопольным положением. По итогам собранной Антимонопольным комитетом Украины информации предлагается:

признать, что указанные компании занимали монопольное положение на украинском рынке патоки и сиропов;

признать, что группа совершила два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции из-за злоупотребления монопольным положением на этом рынке;

обязать группу прекратить указанные нарушения.

Обратите внимание! У корпорации есть фабрики в Виннице, Киеве и Кременчуге. Ранее у компании также было предприятие в Мариуполе, которое закрыли зимой 2014 года и впоследствии ликвидировали. За рубежом у Roshen есть предприятия в Венгрии, России (арестованные) и Литве.

Что известно о Roshen: коротко