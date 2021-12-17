Рассмотрение намечено на 21 декабря 2021 года. Ответчики – "Интерстарч Украина", "Днепровский крахмалопаточный комбинат" и "Интеркорн Корн Просессинг Индастри" – приглашены на заседание.
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В течение 2018 года она (группа компаний Roshen – 24 канал) устанавливала разные цены, а также разные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей – кондитерских фабрик. В 2019 году усилив влияние на рынок в связи с запретом импорта из России патоки (сиропов), группа повысила цены на поток собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа,
– отметили в АМКУ.
В августе 2020 года Комитет начал рассмотрение злоупотребления монопольным положением. По итогам собранной Антимонопольным комитетом Украины информации предлагается:
- признать, что указанные компании занимали монопольное положение на украинском рынке патоки и сиропов;
- признать, что группа совершила два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции из-за злоупотребления монопольным положением на этом рынке;
- обязать группу прекратить указанные нарушения.
Что известно о Roshen: коротко
- Петр Порошенко в 2016 году передал Roshen в "слепой траст" под управление Rothschild Trust.
- В 2017 году Липецкая фабрика прекратила работу, закрыли торговый дом и склад готовой продукции.
- Россия в городе Липецке арестовала 12 объектов недвижимости корпорации. Кроме этого, государство-агрессор потребовало уплатить более 150 миллионов рублей налогов.