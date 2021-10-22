"Слуги народа" обратились с соответствующим запросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Соответствующий запрос подал "слуга" Владлен Неклюдов. Известно, что 153 народных депутата проголосовали "за", среди них:

"Слуга народа" – 143 голоса;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 4 голоса;

"За майбутнє" – 1 голос;

"Доверие" – 1 голос;

трое внефракционных.

Неклюдов 20 октября обвинил пятого украинского президента Петра Порошенко в торговле с Россией. Он попросил Совет нацбезопасности и обороны рассмотреть действия Порошенко, якобы деятельность Roshen угрожает нацбезопасности нашего государства.

Неклюдов обвинил Порошенко: смотрите видео

Напомним! Основал Roshen пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко.

Что известно о Roshen: коротко