"Слуги народу" звернулись із відповідним запитом до Президента України Володимира Зеленського. Про це мовиться на сайті Верховної Ради.

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Відповідний запит подав "слуга" Владлен Неклюдов. Відомо, що 153 народних депутатів проголосували "за", серед них:

"Слуга народу" – 143 голоси;

"Опозиційна платформа – За життя" – 4 голоси;

"За майбутнє" – 1 голос;

"Довіра" – 1 голос;

троє позафракційних.

Неклюдов 20 жовтня звинуватив п'ятого українського президента Петра Порошенка в торгівлі з Росією. Він попросив Раду нацбезпеки й оборони розглянути дії Порошенка, мовляв, діяльність Roshen загрожує нацбезпеці нашої держави.

Неклюдов звинуватив Порошенка: дивіться відео

Нагадаємо! Заснував Roshen п'ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко.

Що відомо про Roshen: коротко