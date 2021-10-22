"Слуги народу" звернулись із відповідним запитом до Президента України Володимира Зеленського. Про це мовиться на сайті Верховної Ради.

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Відповідний запит подав "слуга" Владлен Неклюдов. Відомо, що 153 народних депутатів проголосували "за", серед них:

  • "Слуга народу" – 143 голоси;
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 4 голоси;
  • "За майбутнє" – 1 голос;
  • "Довіра" – 1 голос;
  • троє позафракційних.

Неклюдов 20 жовтня звинуватив п'ятого українського президента Петра Порошенка в торгівлі з Росією. Він попросив Раду нацбезпеки й оборони розглянути дії Порошенка, мовляв, діяльність Roshen загрожує нацбезпеці нашої держави.

Неклюдов звинуватив Порошенка: дивіться відео

Що відомо про Roshen: коротко

  • Порошенко у 2016 році передав Roshen у "сліпий траст" під управління Rothschild Trust.
  • У 2017 році Липецька фабрика перестала випускати продукцію.
  • Окрім цього, закрили торговий дім та склад готової продукції.
  • Росія у Липецьку заарештувала 12 об'єктів нерухомості корпорації. Також держава-агресорка вимагала сплатити понад 150 мільйонів рублів податків.