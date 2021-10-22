"Слуги народу" звернулись із відповідним запитом до Президента України Володимира Зеленського. Про це мовиться на сайті Верховної Ради.
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Відповідний запит подав "слуга" Владлен Неклюдов. Відомо, що 153 народних депутатів проголосували "за", серед них:
- "Слуга народу" – 143 голоси;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 4 голоси;
- "За майбутнє" – 1 голос;
- "Довіра" – 1 голос;
- троє позафракційних.
Неклюдов 20 жовтня звинуватив п'ятого українського президента Петра Порошенка в торгівлі з Росією. Він попросив Раду нацбезпеки й оборони розглянути дії Порошенка, мовляв, діяльність Roshen загрожує нацбезпеці нашої держави.
Неклюдов звинуватив Порошенка: дивіться відео
Що відомо про Roshen: коротко
- Порошенко у 2016 році передав Roshen у "сліпий траст" під управління Rothschild Trust.
- У 2017 році Липецька фабрика перестала випускати продукцію.
- Окрім цього, закрили торговий дім та склад готової продукції.
- Росія у Липецьку заарештувала 12 об'єктів нерухомості корпорації. Також держава-агресорка вимагала сплатити понад 150 мільйонів рублів податків.