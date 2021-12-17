Розгляд заплановано на 21 грудня 2021 року. Відповідачі – "Інтерстарч Україна", "Дніпровський крохмалепатоковий комбінат" й "Інтеркорн Корн Просессінг Індастрі" – запрошені на засідання.

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Протягом 2018 року вона (група компаній Roshen – 24 канал) встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів – кондитерських фабрик. У 2019 році посиливши вплив на ринок в зв'язку із забороною імпорту з Росії патоки (сиропів), група підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців, які були об'єктом цінового аналізу,

– зазначили в АМКУ.

У серпні 2020 року Комітет розпочав розгляд щодо цього зловживання монопольним становищем. За підсумками зібраної Антимонопольним комітетом України інформації пропонується:

визнати, що зазначені компанії займали монопольне становище на українському ринку патоки та сиропів;

визнати, що група скоїла два порушення законодавства про захист економічної конкуренції через зловживання монопольним становищем на цьому ринку;

зобов'язати групу припинити зазначені порушення.

Зверніть увагу! Корпорація має фабрики у Вінниці, Києві та Кременчуці. Раніше в компанії також було підприємство в Маріуполі, яке закрили взимку 2014 року і згодом ліквідували. За кордоном у Roshen є підприємства в Угорщині, Росії (арештовані) і Литві.

Що відомо про Roshen: коротко