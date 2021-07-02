Впрочем, он все еще, фактически, подконтролен олигархам. Такое мнение высказала Агия Загребельская – государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины в 2015 – 2019 годах.

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Законопроект с одной стороны делает зависимым антимонопольное ведомство от политической верхушки, а с другой – расширяет его полномочия. Загребельская считает, что так невозможно тогда реально бороться с олигархами.

"Ни один орган в Украине не может заменить Антимонопольный комитет. В США, кроме АМКУ, потребители или пострадавшие могут обратиться в суд. У нас такая система не введена", – объяснила Загребельская.

Зависимость от олигархов

Фактически, установить, является ли та или иная компания монополистом и нарушает ли законодательство, может исключительно один орган – Антимонопольный комитет. А поделить олигархические монополии, и это обязательное условие для деолигархизации, к сожалению, может также это ведомство.

Пока Антимонопольный комитет остается полностью зависимым от политиков, а именно – от президента, он остается фактически зависимым от олигархов,

– объяснила она.

Поэтому, кто бы ни был президентом, олигархи будут иметь возможность влияния. Законопроект Зеленского, по ее мнению, не создает никаких предпосылок в противодействии олигархам.

Внимание. В альтернативном законопроекте о деолигархизации предлагают, чтобы за соблюдением законодательства следил Антимонопольный комитет. Его разработали "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" в противовес проекту закона Зеленского.

Загребельская о реформе Антимонопольного комитета: смотрите видео