Втім, він все ще, фактично, підконтрольний олігархам. Таку думку висловила Агія Загребельська – державна уповноважена Антимонопольного комітету України у 2015 – 2019 роках.

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Законопроєкт з одного боку узалежнює антимонопольне відомство від політичної верхівки, а з іншого – розширює його повноваження. Загребельська вважає, що так не можливо тоді реально боротися з олігархами.

"Жоден орган в Україні не може замінити Антимонопольний комітет. У США, крім АМКУ, споживачі або потерпілі можуть звернутися до суду. У нас така система не запроваджена", – пояснила Загребельська.

Залежність від олігархів

Фактично, встановити, чи є та чи інша компанія монополістом і чи порушує законодавство може виключно один орган – Антимонопольний комітет. А поділити олігархічні монополії, а це є обов'язковою передумовою для деолігархізації, на жаль, може зробити також це відомство.

Доки Антимонопольний комітет залишається повністю залежним від політиків, а саме – від президента, він залишається фактично залежним від олігархів,

– пояснила вона.

Тож, хто б не був президентом, олігархи матимуть можливість впливу. Законопроєкт Зеленського, на її думку, не створює жодних передумов у протидії олігархам.

Увага. У альтернативному законопроєкті про деолігархізацію пропонують, щоб за дотриманням законодавства стежив Антимонопольний комітет. Його розробили "Голос", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" на противагу проєкту закону Зеленського.

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