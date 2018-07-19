Антимонопольный комитет может оштрафовать "ДнепрАзот" за отказ продавать хлор

"ДнепрАзот" – это единственный в Украине завод, поставляющий хлор, необходимый для обеззараживания питьевой воды. И месяц назад там заявили, что приостанавливают производство в связи с увеличением цен на газ для предприятия.

Так государственный орган отреагировал на заявление "ДнепрАзота" об увеличении цен на хлор.

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Воду с "Аульского водопровода" поставляют в Днепр, Каменское, Николаев и Кривой Рог. И как только "ДнепрАзот" отказался поставлять хлор – здесь сразу начали искать альтернативу.

Хлор начали закупать в Румынии. Но сделать это не так уж и просто. Из-за отсутствия налаженной инфраструктуры и достаточного количества машин для перевозки спецгруза, хлор закупают лишь на два-три дня.

Очередная поставка будет осуществляться через 3-4 дня. Если будет сбой в логистике, и машина будет долго стоять на границе, водоканалы рискуют остановиться, ведь мы используем не менее 3 тонн жидкого хлора,

– отметил генеральный директор ДОР "Аульский водопровод" Виктор Страшко.

В Черкассах ситуация еще хуже. Менее чем на две недели хлора осталось на местном водоканале, тонну очистителя используют за два дня. Его экономят, добавляя консервант хлора – аммиак, это поможет на несколько дней дольше не останавливать водоснабжение.

Альтернативы хлорированию нет, нет ни технологии, ни реагентов, которые можно было бы использовать в настоящее время, поэтому возможна остановка производства,

– сказал главный технолог КП "Черкассы водоканал" Александр Гончаренко.

В Черкассах рассматривают различные варианты как решить ситуацию: подавать воду почасово и уменьшать количество хлора при очистке, но ни один ситуацию не спасет. Здесь все еще надеются на вмешательство правительства, но уже ищут поставщика за рубежом – в Румынии и Польше. В планах – построить местный завод по производству хлора.

Между тем, на предприятии "ДнепрАзот" готовы продолжить поставлять хлор – при условии, что цену на жидкий хлор повысят. Эксперты такие действия предприятия, с повышением для Днепразота цены на газ, объясняют, что это делает предприятие нерентабельным.

Хлор занимает в товарном обороте предприятия до 10%. Цена на газ делает их основную продукцию удобрения не конкурентоспособной. Во многих странах цену на газ делают социальной для выработки удобрений – для того, чтобы удешевить и для сельскохозяйственной продукции,

– сообщил директор ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь.

Водоканалы обратились за помощью к правительству. Там за проблему взялись, однако, говорят она –политическая. Цены на газ сделали, однако и "ДнепрАзот" повысил стоимость своей продукции на 300 процентов.

Вице-премьер Геннадий Зубко обращает внимание на владельцев предприятия: "ДнепрАзот" входит в группу "Приват" Игоря Коломойского, и к весне этого года оно зарабатывало на коррупционной схеме. Ведь газ "ДнепрАзот" покупал у "Укрнафты", которая тоже на 40% принадлежит Коломойскому. Официально якобы на рыночных условиях, а на самом деле – значительно дешевле.

Игорь Коломойский

Для этого "Укрнафта" арендовала на предприятии цех для производства аммиака. Поставляла туда якобы для себя 600 миллионов кубометров газа. Это – 80% годового потребления голубого топлива заводом. А произведенный аммиак значительно дешевле продавала томк же "ДнепрАзоту".

И с первого апреля под давлением НАК "Нафтогаз" Украины, СМИ и экспертов "Укрнафта" все же разорвала договор с "ДнепрАзот", и он автоматически остановился. Эксперты предполагают, что скорее всего завод продолжит производство хлора, поскольку на этом рынке "ДнепрАзот" является монополистом на каких-то новых условиях. Зато остальные удобрения, которые там производили, вряд ли, ведь из-за высокой цены на газ – скорее всего будет нерентабельно.