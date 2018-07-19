Хлорный коллапс в Украине: когда "Днепр" возобновит работу
Предприятие "ДнепрАзот" готовится возобновить производство хлора и будет полноценно работать уже через трое суток.
Об этом рассказала вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, сообщает 112.ua.
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"Пока по состоянию на вечер 18 июля они не работают. Они нам задекларировали, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Им, чтобы выйти на объем производства нужно трое суток, это достаточно сложное производство", – пояснила Бабий.
Самая худшая ситуация с наличием хлора сейчас сегодня в Харькове, Днепре, Кропивницкому и Запорожье.
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Согласно информации местных водоканалов, запасы хлора иссякнут в следующие сроки:
Кропивницкий – 19 июля;
Днепр – 20 июля;
Запорожье – примерно 20 июля;
Харьков – 21 июля;
Винница – 27 июля;
Николаев – в конце июля;
Житомир – 4-6 августа;
Киев – через месяц;
Черкассы, Черновцы и Ужгород – во второй половине августа;
Суммы – в сентябре.
Ситуация в других областных центрах не такая критическая: запасов хлора должно хватить до возможного решения проблемы.