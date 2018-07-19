Хлорный коллапс в Украине: когда "Днепр" возобновит работу

Предприятие "ДнепрАзот" готовится возобновить производство хлора и будет полноценно работать уже через трое суток.

Об этом рассказала вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, сообщает 112.ua.

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"Пока по состоянию на вечер 18 июля они не работают. Они нам задекларировали, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Им, чтобы выйти на объем производства нужно трое суток, это достаточно сложное производство", – пояснила Бабий.

Самая худшая ситуация с наличием хлора сейчас сегодня в Харькове, Днепре, Кропивницкому и Запорожье.

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Согласно информации местных водоканалов, запасы хлора иссякнут в следующие сроки:

Кропивницкий – 19 июля;

Днепр – 20 июля;

Запорожье – примерно 20 июля;

Харьков – 21 июля;

Винница – 27 июля;

Николаев – в конце июля;

Житомир – 4-6 августа;

Киев – через месяц;

Черкассы, Черновцы и Ужгород – во второй половине августа;

Суммы – в сентябре.



Ситуация в других областных центрах не такая критическая: запасов хлора должно хватить до возможного решения проблемы.