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Хлорний колапс в Україні: коли "ДніпроАзот" відновить роботу

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"ДінпроАзот" запрацює
"ДінпроАзот" запрацює / Фото з відкритих джерел

Підприємство "ДніпроАзот" готується відновити виробництво хлору і має вийти повноцінно запрацювати уже через три доби.

Про це розповіла віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій, повідомляє 112.ua.

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"Поки станом на вечір 18 липня вони не працюють. Вони нам задекларували, що готуються до запуску, але їх не так швидко запустити. Їм, щоб вийти на обсяг виробництва потрібно три доби, це досить складне виробництво", – пояснила Бабій.

Найгірша ситуація з наявністю хлору зараз сьогодні в Харкові, Дніпрі, Кропивницькому та Запоріжжі.

Хлорний колапс: яким містам загрожує відключення води

Згідно з інформацією місцевих водоканалів, запаси хлору вичерпаються в такі терміни:

  • Кропивницький – 19 липня;
  • Дніпро – 20 липня;
  • Запоріжжя – приблизно 20 липня;
  • Харків – 21 липня;
  • Вінниця – 27 липня;
  • Миколаїв – в кінці липня;
  • Житомир – 4-6 серпня;
  • Київ – через місяць;
  • Черкаси, Чернівці та Ужгород – у другій половині серпня;
  • Суми – у вересні.

Ситуація в інших обласних центрах не така критична: запасів хлору має вистачити до можливого вирішення проблеми.

Теги: Новини України хлорний колапс комунальні послуги
Джерело: 24 Канал
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