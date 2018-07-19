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Антимонопольний комітет може оштрафувати "ДніпроАзот" за відмову продавати хлор

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"ДніпроАзот" – це єдиний в Україні завод, що постачає хлор, потрібний для знезараження питної води. Та місяць тому там заявили, що призупиняють виробництво у зв'язку зі збільшенням цін на газ для підприємства.

Так державний орган відреагував на заяву "ДніпроАзоту" про збільшення цін на хлор.

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Воду з "Аульського водопроводу" постачають у Дніпро, Кам'янське, Миколаїв та Кривий Ріг. Та як тільки "ДніпроАзот" відмовився постачати хлор – тут одразу почали шукати альтернативу.

Хлор почали закуповувати у Румунії. Та зробити це не так вже й просто. Через відсутність налагодженої інфраструктури та достатньої кількості машин для перевезення спецвантажу, хлор закуповують лише на два-три дні.

Чергова поставка здійснюватиметься через 3-4 дні. Якщо буде збій в логістиці, і машина буде довго стояти на кордоні, водоканали ризикують зупинитися, адже ми використовуємо не менше 3 тонн рідкого хлору,
– зазначив генеральний директор ДОР "Аульський водопровід" Віктор Страшко.

В Черкасах ситуація ще гірша. Менш ніж на два тижні хлору лишилося на місцевому водоканалі, тонну очисника використовують за два дні. Його економлять, додаючи консервант хлору – аміак, це допоможе на кілька днів довше не зупиняти водопостачання.

Альтернативи хлоруванню немає, немає ні технології, ні реагентів, які можна було б використовувати на даний час, тому можлива зупинка виробництва,
– сказав головний технолог КП "Черкаси водоканал" Олександр Гончаренко.

У Черкасах розглядають різні варіанти як вирішити ситуацію: подавати воду погодинно та зменшувати кількість хлору під час очистки, але жоден ситуацію не врятує. Тут все ще сподіваються на втручання уряду, але вже шукають постачальника за кордоном – у Румунії та Польщі. У планах – побудувати місцевий завод із виробництва хлору.

Тим часом, на підприємстві "ДніпроАзот" готові продовжити постачати хлор – за умови, що ціну на рідкий хлор підвищать. Експерти такі дії підприємства, із підвищенням для Дніпроазоту ціни на газ, пояснюють, що це робить підприємство нерентабельним.

Хлор займає в товарному обігу підприємства до 10%. Ціна на газ робить їхню основну продукцію добрива не конкурентоспроможною. В багатьох країнах ціну на газ роблять соціальною для вироблення добрив – для того, щоб здешевити і для сільськогосподарської продукції,
– повідомив директор асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкінь.

Водоканали звернулися за допомогою до уряду. Там за проблему взялись, однак, кажуть вони – політична. Ціни на газ зробили, однак і "ДніпроАзот" підвищив вартість своєї продукції на 300 відсотків.

Віце-прем'єр Геннадій Зубко звертає увагу на власників підприємства: "ДніпроАзот" належить до групи "Приват" Ігора Коломойського, і до весни цього року воно заробляло на корупційній схемі. Адже газ "ДніпроАзот" купував в "Укрнафти", яка теж на 40% належить Коломойському. Офіційно нібито на ринкових умовах, а насправді – значно дешевше.

Ігор Коломойський
Ігор Коломойський

Для цього "Укрнафта" орендувала на підприємстві цех для виробництва аміаку. Постачала туди, нібито для себе 600 мільйонів кубометрів газу. Це – 80% річного споживання блакитного палива заводом. А вироблений аміак значно дешевше продавала тому ж "ДніпроАзоту".

Та з першого квітня під тиском НАК "Нафтогаз" України, ЗМІ та експертів "Укрнафта" таки розірвала договір з "ДніпрАзотом", і він автоматично зупинився. Експерти припускають, що найімовірніше завод продовжить виробляти хлор, оскільки на цьому ринку "ДніпроАзот" є монополістом на якихось нових умовах. Натомість решту добрив, які там виробляли, навряд, адже через високу ціну на газ – скоріш за все, буде нерентабельно.

Теги: Новини України Ігор Коломойський комунальні послуги хлорний колапс
Джерело: 24 канал
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