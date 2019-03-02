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      Антипрезидентские протесты в Алжире: 183 раненых, 1 погибший

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      Жители Алжира протестуют относительно намерения президента баллотироваться в пятый раз
      Жители Алжира протестуют относительно намерения президента баллотироваться в пятый раз / Washington Post

      По меньшей мере 183 человека получили ранения в Алжире во время протестов против действующего президента Абдельазиза Бутефлики. Так как он решил баллотироваться на пятый срок подряд.

      Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Алжира, информировало агентство ALGERIA PRESS SERVICE.

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      Протесты проходили мирно, впрочем один из протестующих умер от сердечного приступа.

      Алжир+
      В целом протесты в Алжире проходили мирно

      А вблизи президентского дворца в столице Алжира между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

      Алжир
      Но возле президентского дворца возникла стычка протестующих с полицией

      Протесты в Алжире продолжаются уже неделю, однако 1 марта они приобрели наибольший размах. Участие приняли несколько десятков тысяч человек.

      Алжир
      Президент Бутефлика хочет идти на 5-й срок, несмотря на возраст и тяжелое состояние здоровья

      Комментариев президента Абдельазиза Бутефлики пока нет. Стоит отметить, что несколько лет назад он пережил инсульт, и после этого передвигается в инвалидной коляске, тяжело говорит и на людях появляется очень редко. Правит страной он с 1999 года.

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      Теги: Алжир Протесты
      Источник: 24 Канал
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