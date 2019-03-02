Антипрезидентские протесты в Алжире: 183 раненых, 1 погибший
По меньшей мере 183 человека получили ранения в Алжире во время протестов против действующего президента Абдельазиза Бутефлики. Так как он решил баллотироваться на пятый срок подряд.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Алжира, информировало агентство ALGERIA PRESS SERVICE.
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Протесты проходили мирно, впрочем один из протестующих умер от сердечного приступа.
В целом протесты в Алжире проходили мирно
А вблизи президентского дворца в столице Алжира между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Но возле президентского дворца возникла стычка протестующих с полицией
Протесты в Алжире продолжаются уже неделю, однако 1 марта они приобрели наибольший размах. Участие приняли несколько десятков тысяч человек.
Президент Бутефлика хочет идти на 5-й срок, несмотря на возраст и тяжелое состояние здоровья
Комментариев президента Абдельазиза Бутефлики пока нет. Стоит отметить, что несколько лет назад он пережил инсульт, и после этого передвигается в инвалидной коляске, тяжело говорит и на людях появляется очень редко. Правит страной он с 1999 года.
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