Антипрезидентские протесты в Алжире: 183 раненых, 1 погибший

По меньшей мере 183 человека получили ранения в Алжире во время протестов против действующего президента Абдельазиза Бутефлики. Так как он решил баллотироваться на пятый срок подряд.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Алжира, информировало агентство ALGERIA PRESS SERVICE.

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Протесты проходили мирно, впрочем один из протестующих умер от сердечного приступа.



В целом протесты в Алжире проходили мирно

А вблизи президентского дворца в столице Алжира между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.



Но возле президентского дворца возникла стычка протестующих с полицией

Протесты в Алжире продолжаются уже неделю, однако 1 марта они приобрели наибольший размах. Участие приняли несколько десятков тысяч человек.



Президент Бутефлика хочет идти на 5-й срок, несмотря на возраст и тяжелое состояние здоровья

Комментариев президента Абдельазиза Бутефлики пока нет. Стоит отметить, что несколько лет назад он пережил инсульт, и после этого передвигается в инвалидной коляске, тяжело говорит и на людях появляется очень редко. Правит страной он с 1999 года.