Антипрезидентські протести в Алжирі: 183 поранених, 1 загиблий

Щонайменше 183 людини отримали поранення в Алжирі під час протестів проти чинного президента Абдельазіза Бутефліки. Адже він вирішив балотуватися на п'ятий термін поспіль.

Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я Алжиру, інформувало агентство ALGERIA PRESS SERVICE.

Читайте також: Макрон не збирається забороняти акції протесту у Франції

Протести відбувалися мирно, утім один з протестувальників помер від серцевого нападу.



Загалом протести в Алжирі відбувалися мирно

А поблизу президентського палацу у столиці Алжиру між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички.



Але біля президентського палацу виникла сутичка протестувальників із поліцією

Протести в Алжирі тривають вже тиждень, але 1 березня вони набули найбільшого розмаху. Участь взяли декілька десятків тисяч осіб.



Президент Бутефліка прагне йти на 5-й термін, попри вік і важкий стан здоров'я

Коментарів президента Абдельазіза Бутефліки наразі немає. Варто зазначити, що кілька років тому він зазнав інсульту, і після цього пересувається в інвалідній колясці, важко говорить та на людях з'являєтьс явкрай зрідка. Править країною він з 1999 року.