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      Антипрезидентські протести в Алжирі: 183 поранених, 1 загиблий

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      Мешканці Алжиру протестують щодо наміру президента балотуватися вп'яте
      Мешканці Алжиру протестують щодо наміру президента балотуватися вп'яте / Washington Post

      Щонайменше 183 людини отримали поранення в Алжирі під час протестів проти чинного президента Абдельазіза Бутефліки. Адже він вирішив балотуватися на п'ятий термін поспіль.

      Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я Алжиру, інформувало агентство ALGERIA PRESS SERVICE.

      Читайте також: Макрон не збирається забороняти акції протесту у Франції

      Протести відбувалися мирно, утім один з протестувальників помер від серцевого нападу.

      Алжир+
      Загалом протести в Алжирі відбувалися мирно

      А поблизу президентського палацу у столиці Алжиру між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички.

      Алжир
      Але біля президентського палацу виникла сутичка протестувальників із поліцією

      Протести в Алжирі тривають вже тиждень, але 1 березня вони набули найбільшого розмаху. Участь взяли декілька десятків тисяч осіб.

      Алжир
      Президент Бутефліка прагне йти на 5-й термін, попри вік і важкий стан здоров'я

      Коментарів президента Абдельазіза Бутефліки наразі немає. Варто зазначити, що кілька років тому він зазнав інсульту, і після цього пересувається в інвалідній колясці, важко говорить та на людях з'являєтьс явкрай зрідка. Править країною він з 1999 року. 

      blog_ava
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      Теги: Протести Алжир
      Джерело: 24 Канал
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