Антипрезидентські протести в Алжирі: 183 поранених, 1 загиблий
Щонайменше 183 людини отримали поранення в Алжирі під час протестів проти чинного президента Абдельазіза Бутефліки. Адже він вирішив балотуватися на п'ятий термін поспіль.
Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я Алжиру, інформувало агентство ALGERIA PRESS SERVICE.
Читайте також: Макрон не збирається забороняти акції протесту у Франції
Протести відбувалися мирно, утім один з протестувальників помер від серцевого нападу.
Загалом протести в Алжирі відбувалися мирно
А поблизу президентського палацу у столиці Алжиру між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички.
Але біля президентського палацу виникла сутичка протестувальників із поліцією
Протести в Алжирі тривають вже тиждень, але 1 березня вони набули найбільшого розмаху. Участь взяли декілька десятків тисяч осіб.
Президент Бутефліка прагне йти на 5-й термін, попри вік і важкий стан здоров'я
Коментарів президента Абдельазіза Бутефліки наразі немає. Варто зазначити, що кілька років тому він зазнав інсульту, і після цього пересувається в інвалідній колясці, важко говорить та на людях з'являєтьс явкрай зрідка. Править країною він з 1999 року.
Вибір редакції
-
Головні новини 2 березня: марш "Нацдружин" і партія підтримала рішення Гнапа знятися з виборівсьогодні , 22:02
-
У Греції затримали росіянина за запитом України: його пов'язують із олігархом-втікачем Курченкомсьогодні , 20:37
-
Євробачення-2019: TAYANNA пояснила, чому не пішла на Нацвідбірсьогодні , 19:02