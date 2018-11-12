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      Антирейтинг нераскрытых судебных дел: НАБУ опубликовало список

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      Антирейтинг нераскрытых судебных дел
      Антирейтинг нераскрытых судебных дел / nabu.gov.ua

      Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что по состоянию на конец октября 2018 года из 166 уголовных производств по 48 делам не произошло подготовительного заседания.

      Об этом информирует пресс-служба НАБУ на своем сайте.

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      Так называемый антирейтинг возглавляет дело "тернопольских прокуроров", которое тянется еще с 2016 года. Экс-прокуроров подозревают в том, что они разработали и реализовали план получения 12 тысяч долларов от гражданки за непривлечение ее к уголовной ответственности и закрытия дела. Производство не рассматривается уже почти 2 года после передачи в суд 11 ноября 2016 года.

      Антирейтинг нераскрытых судебных дел

      Другое дело, по обвинению должностных лиц в причинении убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая компания", уже около 22 месяцев не рассматривается. Следующее подготовительное заседание назначено на 26 ноября в Святошинском районном суде города Киева.


      Пока только в 35 производствах приняты судебные решения. Большинство из них утверждают соглашения о признании виновности или освобождение от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений. Причины откладывания и переносов заседаний разные: объективный недостаток судей, неявка, болезни или отпуска участников процесса,
      – сообщило НАБУ.

      Напомним, что 8 ноября Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре предоставили временный доступ к финансовым документам генпрокурора Юрия Луценко, в частности к банковским счетам. Отмечается, что суд вынес около 20 решений о доступе НАБУ к финансовым документам Луценко в деле возможного незаконного обогащения генпрокурора.

       

      Теги: Новости Украины Судьи Деньги НАБУ
      Источник: 24 Канал
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