Антирейтинг нераскрытых судебных дел: НАБУ опубликовало список

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что по состоянию на конец октября 2018 года из 166 уголовных производств по 48 делам не произошло подготовительного заседания.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ на своем сайте.

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Так называемый антирейтинг возглавляет дело "тернопольских прокуроров", которое тянется еще с 2016 года. Экс-прокуроров подозревают в том, что они разработали и реализовали план получения 12 тысяч долларов от гражданки за непривлечение ее к уголовной ответственности и закрытия дела. Производство не рассматривается уже почти 2 года после передачи в суд 11 ноября 2016 года.

Антирейтинг нераскрытых судебных дел

Другое дело, по обвинению должностных лиц в причинении убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая компания", уже около 22 месяцев не рассматривается. Следующее подготовительное заседание назначено на 26 ноября в Святошинском районном суде города Киева.



Пока только в 35 производствах приняты судебные решения. Большинство из них утверждают соглашения о признании виновности или освобождение от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений. Причины откладывания и переносов заседаний разные: объективный недостаток судей, неявка, болезни или отпуска участников процесса,

– сообщило НАБУ.

Напомним, что 8 ноября Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре предоставили временный доступ к финансовым документам генпрокурора Юрия Луценко, в частности к банковским счетам. Отмечается, что суд вынес около 20 решений о доступе НАБУ к финансовым документам Луценко в деле возможного незаконного обогащения генпрокурора.