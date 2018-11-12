Антирейтинг нерозкритих судових справ: НАБУ опублікувало список

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що станом на кінець жовтня 2018 року з 166 кримінальних проваджень у 48 справах не відбулося підготовчого засідання.

Про це інформує прес-служба НАБУ на своєму сайті.

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Так званий антирейтинг очолює справа "тернопільських прокурорів", яка тягнеться ще з 2016 року. Екс-прокурорів підозрюють у тому, що вони розробили і реалізували план отримання 12 тисяч доларів від громадянки за непритягнення її до кримінальної відповідальності і закриття справи. Провадження не розглядається вже майже 2 роки після передачі до суду 11 листопада 2016 року.

Антирейтинг нерозкритих судових справ

Інша справа, за обвинуваченням посадовців у завданні збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова компанія", вже близько 22 місяців не розглядається. Наступне підготовче засідання призначене на 26 листопада в Святошинському районному суді міста Києва.

Наразі лише у 35 провадженнях ухвалено судові рішення. Більшість з них затверджують угоди про визнання винуватості або звільнення від кримінальної відповідальності стосовно другорядних учасників корупційних злочинів. Причини відкладання і перенесень засідань різні: об’єктивний брак суддів, неявка, хвороби або відпустки учасників процесу тощо,

– повідомило НАБУ.

Нагадаємо, що 8 листопада Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі надали тимчасовий доступ до фінансових документів генпрокурора Юрія Луценка, зокрема до банківських рахунків. Зазначається, що суд виніс близько 20 рішень про доступ НАБУ до фінансових документів Луценка у справі можливого незаконного збагачення генпрокурора.