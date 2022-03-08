Участники акции парализовали движение транспорта на главном проспекте столицы. Во время протеста произошел ряд задержаний. Митинг был проведен в понедельник, 7 марта, на проспекте Руставели.

Важно Убегают, как крысы: около 25 тысяч россиян пересекли границу с Грузией

Полиция задержала 4 активистов, которых обвинили в нарушении общественного порядка. Они демонстративно бросали в сторону здания правительства туалетную бумагу, намекая на трусость грузинских властей.

Впоследствии представитель Министерства внутренних дел Грузии подтвердил журналистам, что задержания произошли из-за того, что активисты бросали в полицейских туалетную бумагу.

Почему грузины вышли на митинг

Напомним, Грузия отказалась присоединиться к экономическим и финансовым санкциям против России. За это страна-агрессор даже начала отменять санкции против Грузии в благодарность.

Активисты, вышедшие на улицы Тбилиси, выдвигали 3 главных требования к власти:

запретить российские СМИ в стране;

закрыть воздушное пространство для российских самолетов;

установить визовый режим с Россией