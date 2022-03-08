Учасники акції паралізували рух транспорту на головному проспекті столиці. Під час протесту відбулася низка затримань. Мітинг провели у понеділок, 7 березня, на проспекті Руставелі.

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Поліція затримала 4 активістів, яких звинуватили у порушенні громадського порядку. Вони демонстративно кидали у бік будівлі уряду туалетний папір, натякаючи на боягузтво грузинської влади.

Згодом речник Міністерства внутрішніх справ Грузії підтвердив журналістам, що затримання відбулися через те, що активісти кидали у поліцейських туалетний папір.

Чому грузини вийшли на мітинг

Нагадаємо, Грузія відмовилася приєднатися до економічних та фінансових санкцій проти Росії. За це країна-агресорка навіть почала скасовувати санкції проти Грузії в подяку.

Активісти, які вийшли на вулиці Тбілісі, висували 3 головні вимоги до влади:

заборонити російські ЗМІ у країні;

закрити повітряний простір для російських літаків;

встановити візовий режим з Росією.

Як пояснив причину мітингу активіст руху "Ганьба" Гіга Макарашвілі, дуже соромно, коли прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі не платити гроші, бо на ці гроші росіяни готують бомби і вбивають мирних жителів.