Росія ухвалила це рішення в умовах неготовності грузинської влади підтримувати нові санкції Європейського Союзу проти країни-окупанта.

Нагадаємо Уряд Грузії збрехав, що не домовлявся про вихід на російський ринок молочної продукції

"Вважаємо категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин з Росією, збройні сили якої завдають ракетно-бомбові удари по мирних українських містах, вбивають мирних громадян, у тому числі дітей. Закликаємо офіційний Тбілісі публічно відмежуватися від рішення РФ, керівництво якої порушує норми міжнародного права та вчиняє воєнні злочини в Україні", – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Українські дипломати також нагадали, що ведення бізнесу з російськими компаніями дає можливість Росії далі продовжувати криваву війну проти України.

"Через збройну агресію РФ проти Грузії у 2008 році грузинському народу, на жаль, добре відомі жахіття війни, через які зараз доводиться проходити українцям. Водночас напевно влада Грузії про це забула і зараз намагається скористатися моментом задля власних інтересів", – заявили в українському МЗС.

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