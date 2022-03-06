Россия приняла это решение в условиях неготовности грузинских властей поддерживать новые санкции Европейского Союза против страны-оккупанта.

Напомним Правительство Грузии солгало, что не договаривалось о выходе на российский рынок молочной продукции

"Считаем категорически неприемлемым активизацию торговых отношений с Россией, вооруженные силы которой наносят ракетно-бомбовые удары по мирным украинским городам, убивают мирных граждан, в том числе детей. Призываем официальный Тбилиси публично отмежеваться от решения РФ, руководство которой нарушает нормы международного права и совершает преступления в Украине", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Украинские дипломаты также напомнили, что ведение бизнеса с российскими компаниями позволяет России дальше продолжать кровавую войну против Украины.

"Из-за вооруженной агрессии РФ против Грузии в 2008 году грузинскому народу, к сожалению, хорошо известны ужасы войны, через которые сейчас приходится проходить украинцам. В то же время власти Грузии об этом забыли и сейчас пытаются воспользоваться моментом для собственных интересов", – заявили в украинском МИД.

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